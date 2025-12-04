Logo
Large banner

Ovo je najgore mjesto za čuvanje ulja u kuhinji

Izvor:

Krstarica

04.12.2025

20:33

Komentari:

0
Ово је најгоре мјесто за чување уља у кухињи

Mnogi žele da im ulje za kuvanje bude na nadohvat ruke – i zato kao mjesto za čuvanje ulja biraju policu iznad šporeta. Ali to je velika greška koja ne samo da uništava ukus i sastav ulja, već može da izazove potencijalnu opasnost u kuhinji.

Najgore mjesto za čuvanje – iznad šporeta

Ulje u vašoj kuhinji može biti tiha bomba ako ga držite na pogrešnom mjestu. Najgore mjesto je iznad šporeta, gde toplota stalno razgrađuje molekule ulja, mijenja ukus i može ugroziti vaše zdravlje.

Прљаво казалиште

Scena

Najtužnija balada nastala je po istinitom događaju: Pjevala je cijela Jugoslavija

Kada je ulje izloženo visokoj temperaturi, dolazi do oksidacije – procesa u kojem ulje gubi svoje hranljive materije i razvija štetna jedinjenja. Može postati ljepljivo, dobiti neprijatan miris i dugoročno povećati rizik od upala i kardiovaskularnih bolesti.

Kako pravilno čuvati ulje?

Najbolje je držati ga na hladnom i tamnom mjestu, poput ostave ili neke police/fioke dalje od šporeta, daleko od direktne svjetlosti i izvora toplote. Ako volite maslinovo ulje, ovaj trik čuva njegove antioksidante i aromu.

Brzi savjeti za svakodnevnu upotrebu:

Nemojte držati ulje pored šporeta ili rerne.

Zatvorite boce čvrsto i koristite tamne staklene boce.

дрон-04

Svijet

Haos na nebu: Dronovi pokušali ''presresti'' Zelenskog

Ne zagrijavajte ponovo već korišćeno ulje za prženje više puta.

Ovako čuvano ulje zadržaće sve prirodne ukuse i zdrave komponente, a vaša jela biće ukusnija i sigurnija za dugoročno zdravlje. Sljedeći put kada posegnete za uljem, sjetite se: prava lokacija pravi razliku.

Zaključak:

Čuvanje ulja je jednostavan, ali često zanemaren trik koji direktno utiče na ukus i zdravlje. Držite ulje na hladnom i tamnom mjestu – vaše tijelo i nepce će vam zahvaliti.

Podijeli:

Tagovi:

Ulje

kuhinja

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

ОпенАИ активирао аларм за узбуну

Nauka i tehnologija

OpenAI aktivirao alarm za uzbunu

2 h

0
Лото / Лутрија

Društvo

Loto rezultati: Pogledajte brojeve izvučene u 97. kolu

2 h

0
Цвијановић: Сарајево наставља да држи БиХ у економској и инфраструктурној изолацији

BiH

Cvijanović: Sarajevo nastavlja da drži BiH u ekonomskoj i infrastrukturnoj izolaciji

2 h

0
Радница пријавила несвакидашњу превару: Одиграо тикете, па није хтио платити

Hronika

Radnica prijavila nesvakidašnju prevaru: Odigrao tikete, pa nije htio platiti

2 h

0

Više iz rubrike

Како да стара јелка изгледа бујније и љепше: Испробајте овај трик

Savjeti

Kako da stara jelka izgleda bujnije i ljepše: Isprobajte ovaj trik

5 h

0
Ријешите проблем зачепљеног одвода уз помоћ овог козметичког производа

Savjeti

Riješite problem začepljenog odvoda uz pomoć ovog kozmetičkog proizvoda

10 h

0
Одмах престаните да користите овај ајлајнер, ево шта је пронађено у производу

Savjeti

Odmah prestanite da koristite ovaj ajlajner, evo šta je pronađeno u proizvodu

12 h

0
Посна торта без печења, спремна за свега пар минута

Savjeti

Posna torta bez pečenja, spremna za svega par minuta

15 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

39

Doživotna robija zbog obaranja "Iljušina" 2024. godine

22

36

Čajevi koje treba piti pred spavanje: Pomažu u rješavanju brojnih tegoba

22

25

Odbijeno im od plate: Kažnjeno 9 javnih funkcionera

22

17

Poznat identitet mladića čije tijelo je pronađeno kod silosa

22

17

Jezivi detalji ubistva: Petar zakopao Stefanino tijelo, pa ga iskopao i premjestio

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner