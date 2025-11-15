Borac i Radnički iz Kragujevca odigrali meč u čast Mladena Žižovića, u 41. minutu sve stalo

Fudbali Borca i Radničkog iz Kragujevca odigrali su memorijalni meč u čast tragično preminulog trenera Mladena Žižovića.

Emocije su preplavile Gradski stadion u Banjaluci u meču koji je završen sa 3:3.

Čitav stadion je stao u 41. minutu kada je uslijedio gromoglasni aplauz u čast Žižovića koji je u to vrijeme preminuo na meču Radničkog i Mladosti.

Fudbal Gromoglasni aplauz u Banjaluci u 41. minutu meča!

Sav prihod od prodaje karata ide porodici Mladena Žižovića.