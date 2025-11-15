Borac i Radnički iz Kragujevca odigrali meč u čast Mladena Žižovića, u 41. minutu sve stalo

Izvor:
ATV
15.11.2025
16:12
Komentari:0
Fudbali Borca i Radničkog iz Kragujevca odigrali su memorijalni meč u čast tragično preminulog trenera Mladena Žižovića.
Emocije su preplavile Gradski stadion u Banjaluci u meču koji je završen sa 3:3.
Čitav stadion je stao u 41. minutu kada je uslijedio gromoglasni aplauz u čast Žižovića koji je u to vrijeme preminuo na meču Radničkog i Mladosti.
Fudbal
Gromoglasni aplauz u Banjaluci u 41. minutu meča!
Sav prihod od prodaje karata ide porodici Mladena Žižovića.
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu