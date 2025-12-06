Logo
Како се хране светогорски монаси за вријеме Божићног поста?

Извор:

Курир

06.12.2025

09:21

Коментари:

0
На Светој Гори, храна монаха вијековима није само средство за утаживање глади, већ и саставни дио аскетског живота. Сваки оброк има своју симболику и улогу у духовном развоју, а трпеза одражава принцип умјерености, захвалности и пажње према природи.

Начин припреме хране у светогорским манастирима обликован је дугом традицијом, која прати строги распоред молитви и периода поста. Оброци су једноставни, без сувишних зачина, јер циљ није задовољавање укуса, већ очување тијела здравим и спремним за духовни рад. За монахе, оброк је тренутак захвалности и свјесности: сваки залогај је скроман и умјерен, а уживање у јелу није приоритет.

Основне намирнице: сезонско и биљног поријекла

Трпеза на Атосу базирана је претежно на биљним намирницама. Махунарке попут пасуља, сочива и леблебија обезбјеђују протеине, док су маслине, маслиново уље, поврће и житарице свакодневни дио исхране. Све што се користи у кухињи сматра се Божјим даром, па се припрема с поштовањем. Јела су једноставна, често лагано кувана или печена, без компликованих техника и претјераног комбиновања укуса.

Пост као срж светогорског живота

Пост је централни дио живота монаха, а на Атосу се поштује веома стриктно. Током великих постова – попут Божићног, Великог или Успенског – из исхране се изузимају млијечни производи, јаја и риба, док је риба дозвољена само у ријетким приликама. У периодима најстрожег поста чак се не користи ни уље, па се јела припремају на води. Трпеза тада постаје једноставна и углавном се састоји од поврћа, махунарки и хљеба.

Монаси обично једу један до два пута дневно, у зависности од манастира и годишњег доба, а порције су увијек мале како би се очувао духовни мир.

Примјери посне трпезе

Савремене збирке светогорских рецепата откривају како изгледају традиционална посна јела:

Чорбе и лагана јела: пасуљ куван на води, сочиво са бијелим луком или парадајзом, зељане чорбе, поврће припремљено без уља, патлиџани и тиквице печени или кувани.

Хљебови и пите: ручно рађен хљеб, пите попут зељане пите или пите с празилуком, без јаја и млијека.

Посни слаткиши: колачи од сувог воћа, ораха и меда, припремљени без уља.

Такође се припремају и маринирано поврће и маслине, а стални дио трпезе чине и сезонске салате и укисељено поврће као додатак. Припрема хране за монахе има духовни карактер: кувар се сматра служитељем братства, а јело се спрема у молитви и смирености.

Духовне вриједности исхране

Исхрана на Светој Гори показује како умјереност и поштовање према природи могу допринијети и тјелесном и духовном здрављу. Посна трпеза није само начин исхране, већ и облик повезивања тијела и душе с Божјим поретком. Једноставност, захвалност и избјегавање сувишног остају темељи ове традиције, а светогорски рецепти могу послужити као инспирација и онима који нису монаси, нудећи једноставна, здрава и духовно испуњавајућа јела.

Тагови:

Sveta Gora

Božićni post

