Dodik: Zahvalnost svima koji su pomogli, posebno Srbiji

Izvor:

ATV

27.12.2025

08:40

Додик: Захвалност свима који су помогли, посебно Србији
Foto: ATV

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik zahvalio je svima koji su pomogli da humanitarna akcija "S ljubavlju hrabrim srcima" koja traje godinama, posebno Srbiji koja je stavila svoje kapacitete da pomogne djeci.

''Dok je nas biće i humanitarne akcije i pomoći djeci. Nećemo se umoriti i nećemo prestati da pomažemo djeci'', istakao je Dodik.

Dodik je zahvalio Srbiji koja je stavila sve svoje raspoložive kapacitete da pomogne djeci kojoj je pomoć potrebna.

Tagovi:

Milorad Dodik

S ljubavlju hrabrim srcima

humanitarni broj 1411

donatorsko veče

