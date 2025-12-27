Dodik: Zahvalnost svima koji su pomogli, posebno Srbiji

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik zahvalio je svima koji su pomogli da humanitarna akcija "S ljubavlju hrabrim srcima" koja traje godinama, posebno Srbiji koja je stavila svoje kapacitete da pomogne djeci.

''Dok je nas biće i humanitarne akcije i pomoći djeci. Nećemo se umoriti i nećemo prestati da pomažemo djeci'', istakao je Dodik.

Zahvalan sam Srbiji jer je stavila sve svoje raspoložive kapacitete da pomogne djeci kojoj je pomoć potrebna.

