Sadistička grupa "764" natjerala djevojčicu iz Srbije da ubije sestru?

Izvor:

ATV

29.11.2025

08:10

Садистичка група "764" натјерала дјевојчицу из Србије да убије сестру?
Foto: pexels/Masood Aslami

Ubistvo sedmogodišnje djevojčice iz Srbije koju je prošle godine izbola njena 13-godišnja sestra u Lajpcigu očigledno su inicirali pedofili iz sadističke grupe „764“, pišu danas njemački mediji.

Naime, odgovarajući čet-protokoli navodno su pronađeni na pametnom telefonu 13-godišnjakinje, prenosi „Der Špigl“, dodajući da je ovo otkriće zapanjilo i najiskusnije istražitelje.

Dugo vremena ovaj slučaj je bio enigma za njemačke inspektore. Sada se, međutim, čini jasnim motiv iza ovog monstruoznog čina. Tokom analize čet-aktivnosti 13-godišnjakinje, kriminalistički inspektori su naišli na tragove koji ukazuju da bi član sadističe grupe „764“, poznat pod nadimkom „White Tiger“, mogao da ima veze s ovim ubistvom.

„Znamo gdje tvoja porodica živi i poznajemo sve tvoje članove porodice. Ako ne uradiš ono što ti kažemo, ubićemo vas sve“, citira „Špigl“ prijetnju iz četa kojom je učenica navodno bila primorana na ubistvo svoje sestre, prenose Nezavisne.

Tužilaštvo u Lajpcigu nije željelo da se izjasni o saznanjima Špigla niti o toku istrage, prenose njemački mediji.

„White Tiger“ i grupa „764“ prema saznanjima FBI-ja navodno su širom svijeta pokušavali da labilne tinejdžere navedu na samoubistva ili masovne napade.

Podsjetimo, to je bila jedna od najtežih porodičnih tragedija koja se u Saksoniji ikada desila: 25. oktobra 2024. uveče djevojčica je pozvala hitnu službu policije u Lajpcigu i rekla da se kod kuće dogodilo „nešto strašno“.

Nekoliko minuta kasnije policajci su u prizemnom stanu u naselju Klajncoher naišli na jeziv prizor. Na podu je ležala bez svijesti djevojčica koja je obilno krvarila iz višestrukih ubodnih rana. Uprkos hitnoj reanimaciji, ljekari nisu uspjeli da je vrate u život.

Starija sestra žrtve je, u suzama, priznala policiji da je ona ta koja je zadala ubode. Roditelji, porijeklom iz Srbije, u tom trenutku nisu bili prisutni u stanu.

Tagovi:

sekta

pedofil

Srbija

Njemačka

Komentari (0)
