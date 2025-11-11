Stigao je retrogradni Jupiter: Evo šta nas čeka u narednom periodu

Ulazimo u period koji nas poziva da usporimo i oslušnemo sebe - Retrogradni Jupiter 2025. godine otvara vrata introspektivnog razmišljanja, dotičući samu srž našeg osjećaja smisla, sigurnosti i sreće. Dok planeta sreće i ekspanzije putuje kroz emotivni znak Raka, Univerzum nas podsjeća da trenutna spoljašnja postignuća nisu jedini izvor zadovoljstva i ispunjenja. Ovo je vrijeme kada treba da se osvrnemo na svoje vrijednosti, ciljeve i ono što nas zaista ispunjava duboko u duši.

Umjesto da jurimo spoljašnji uspjeh i priznanje, Retrogradni Jupiter nas uči da sreću i mir pronađemo unutar sebe. Period introspektivnog buđenja traje od 11. novembra 2025. do 10. marta 2026. godine, dok Jupiter putuje od 25° do 15° Raka. Ovo je idealan trenutak da sagledamo svoj život, razmislimo o budućem prosperitetu i prepoznamo šta nas istinski čini srećnima.

Šta znači retrogradni Jupiter i kako utiče na nas?

Retrogradni Jupiter nas podstiče na duboku introspektivnu analizu: šta nam donosi unutrašnju radost, šta je za nas istinski važno i kako želimo da izgledaju naši budući uspjesi. Fokus nije samo na duhovnom rastu, već i na materijalnoj i emocionalnoj stabilnosti. Možda ćete tokom ovog perioda biti testirani kako biste bili spremni da primite sreću, idealnu vezu ili finansijsko unapređenje.

Ovaj tranzit takođe otkriva destruktivne obrasce ponašanja, poput pohlepe, zavisnosti ili pretjeranog optimizma. Situacije koje izmaknu kontroli mogu vas natjerati na introspektivnu promjenu, a ponekad i na drastične događaje koji vas "protrese" iz samozadovoljstva. Kada Jupiter postane direktan, trebalo bi da ste se suočili sa ključnim problemima i spremni da krenete ka stabilnom rastu i sreći.

Jupiter i Saturn - trigon koji oblikuje našu budućnost

Ovog novembra Jupiter stacionira retrogradno na 25°09′ Raka, praveći harmoničan trigon sa retrogradnim Saturnom. Ovaj aspekt, poznat kao Jupiter trigon Saturn, podstiče održivi dugoročni rast kroz inteligentnu ravnotežu optimizma i opreza. Otjelotvoruje integritet, postojanost, praktičnost i sposobnost vođenja u poslu, menadžmentu i politici.

Ipak, retrogradno kretanje obje planete može dovesti i do previše konzervativnog ili previše optimističnog pristupa, što može rezultirati krutošću, ograničenim mogućnostima ili lošim rasuđivanjem. S druge strane, introspektivna priroda retrogradnog Jupitera pruža idealnu priliku da razmislimo o svojim dugoročnim ciljevima i da postignemo ravnotežu između entuzijazma i razboritosti, duhovnih ideala i materijalnih potreba.

Fiksne zvijezde i njihova energija

Jupiter u konjunkciji sa Poluksom može donijeti visok položaj i uspjehe, ali i rizik od pravnih problema, sramote ili sukoba sa rodbinom. Poluks daje hrabrost, drskost i energiju, ali i sklonost sukobima.

Saturn u konjunkciji sa Markabom nosi potencijal za bogatstvo i počasti, ali i rizik od nesreće, zdravstvenih problema ili gubitaka. Markab daje snagu, ali upozorava na opasnosti i neostvarene ambicije.

Ključne poruke Retrogradnog Jupitera 2025

Retrogradni Jupiter nas uči da preispitamo kratkoročni optimizam i fokusiramo se na realne dugoročne ciljeve.

Ovo je vrijeme introspektivnog rada na sebi, prepoznavanja destruktivnih obrazaca i postizanja ravnoteže između snova i stvarnosti. Sada je trenutak da oslobodite unutrašnju mudrost, prepoznate šta vam donosi sreću i postavite temelje za stabilnu, prosperitetnu budućnost.