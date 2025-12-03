Sijarto: Evropski NATO gura svijet u rat

„Glavne evropske članice NATO-a žele rat, tačnije rat sa Rusijom, i zato pokušavaju da potkopaju sve mirovne napore Donalda Trampa. Moramo pretpostaviti da glavne evropske članice NATO-a ne žele mir, one žele rat sa Rusijom“, rekao je Sijarto mađarskim novinarima u Briselu nakon sastanka ministara spoljnih poslova NATO-a.

Republika Srpska Donacija vrijedna 1,3 miliona KM: Sudska policija dobila 13 novih vozila

Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je u utorak da Rusija nema namjeru da ratuje sa Evropom, ali ako sama Evropa odluči da se bori, Rusija je spremna odmah, piše Sputnjik.