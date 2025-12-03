Sijarto: Evropski NATO gura svijet u rat

Izvor:
Sputnjik
03.12.2025
16:56
Komentari:0
Evropske zemlje NATO-a žele rat sa Rusijom i potkopavaju američke mirovne napore, izjavio je mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto.
„Glavne evropske članice NATO-a žele rat, tačnije rat sa Rusijom, i zato pokušavaju da potkopaju sve mirovne napore Donalda Trampa. Moramo pretpostaviti da glavne evropske članice NATO-a ne žele mir, one žele rat sa Rusijom“, rekao je Sijarto mađarskim novinarima u Briselu nakon sastanka ministara spoljnih poslova NATO-a.
Republika Srpska
Donacija vrijedna 1,3 miliona KM: Sudska policija dobila 13 novih vozila
Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je u utorak da Rusija nema namjeru da ratuje sa Evropom, ali ako sama Evropa odluči da se bori, Rusija je spremna odmah, piše Sputnjik.
Republika Srpska
4 h0
Hronika
4 h0
Zanimljivosti
4 h0
Tenis
4 h0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu