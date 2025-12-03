Drogiran htio da vozi autobus pun djece, policija odmah reagovala

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Policijske uprave za grad Beograd - Uprave saobraćajne policije isključili su iz saobraćaja vozača autobusa N. P. (40) koji je danas oko 12 časova trebalo da prevozi učenike trećeg razreda Osnovne škole „Ujedinjene nacije" od pomenute škole do "Teatra Vuk" u Bulevaru kralja Aleksandra.

Prilikom kontrole utvrđeno je da je vozač bio pod dejstvom psihoaktivnih supstanci - kanabis, opijati, amfetamin i benzodiazepin, zbog čega je zadržan u službenim prostorijama i protiv njega je podnijeta prekršajna prijava. Organizator prevoza obezbijedio je drugog vozača koji je ispunjavao uslove za obavljanje organizovanog prevoza djece.

Od početka godine, Ministarstvu unutrašnjih poslova prijavljeno je oko 9.300 ekskurzija i drugih vidova organizovanog prevoza dece, a pripadnici saobraćajne policije izvršili su kontrolu više od 13.000 autobusa, odnosno vozača. Tom prilikom, zbog utvrđenih nepravilnosti iz saobraćaja je isključeno 14 autobusa i 37 vozača.

Ministarstvo unutrašnjih poslova skreće pažnju da ovakvo ponašanje predstavlja ozbiljno ugrožavanje života i bezbjednosti djece, kao i grubo kršenje svih zakonskih normi i profesionalnih standarda. Uprkos svakodnevnim apelima i porastu broja poginulih u saobraćaju, u prethodnom periodu zabilježeni su neprihvatljivi slučajevi neodgovornosti vozača.

Napominjemo da će pripadnici saobraćajne policije dodatno pooštriti kontrole organizovanog prevoza djece, a svaki oblik ugrožavanja bezbjednosti biće sankcionisan u skladu sa zakonom. Ujedno pozivamo sve prevoznike da hitno preispitaju svoje interne kontrole, procedure i nadzor nad zaposlenima, piše Kurir.