Sutra je "najtužniji" praznik: Vjeruje se da se čuda dešavaju samo onima koji urade ovo

Ona

12.11.2025

21:20

Naši ljudi duboko poštuju običaje i vjerovanja, posebno u dane kada se prisjetimo svetitelja i mučenika koji su svoje živote posvetili vjeri. Za Srpsku pravoslavnu crkvu je upravo jedan takav dan, 13. novembar, posvećen sjećanju na Svetog apostola Stahija, Amplija, Urvana i sedamdeset malih apostola koji su širili hrišćanstvo.

Veliki primjeri vjere

Dok svi znamo za dvanaest velikih apostola, hrišćanska tradicija pamti još sedamdeset njih, poznatih kao "mali apostoli". Među njima su Sveti Stahije, Amplije i Urvan, koji su svojim životom pokazali duboku posvećenost Hristu.

Sveti Stahije bio je prvi episkop Vizanta i pomoćnik Svetog Andreja Prvozvanog. Poznat po pravednosti i ubjedljivim besjedama, mnoge je preobratio u hrišćanstvo. Poslije šesnaest godina vođenja crkve, mirno je preminuo 54. godine. Njegovo sjećanje posebno je poštovano u Rumuniji i Rusiji.

Sveti Amplije postao je episkop u Lidi, a Urvan u Makedoniji. Njihova borba protiv paganskih idola i predanost propovjedanju vjere Hristove dovela je do mučeničke smrti.

Vjernici se 13. novembra prisjećaju i Svetog Narkisa, episkopa Atine koji je zbog vjere mučen do smrti, Apelija, episkopa Iraklije Trakijske, koji je spokojno preminuo u dubokoj starosti, i Svetog Aristovula, brata apostola Varnave, koji je propovedao hrišćanstvo u Britaniji.

Ovi svetitelji predstavljaju primer iskrene ljubavi i predanosti Bogu, podsećajući vjernike koliko vjera i hrabrost znače u životu.

Molitva za pomoć i zaštitu

Prema narodnom vjerovanju, oni koji tog dana budu iskreno molili Svetim apostolima dobijaju Božju zaštitu i pomoć. Molitva glasi: "Apostoli sveti, molite Milostivoga Boga, da oproštaj grijehova podari dušama našim. Amin."

Vjeruje se da iskrena molitva u ovakvim danima donosi olakšanje i utjehu svima koji se nađu u nevolji.

