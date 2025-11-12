Sutra je "najtužniji" praznik: Vjeruje se da se čuda dešavaju samo onima koji urade ovo

Izvor:
12.11.2025
Naši ljudi duboko poštuju običaje i vjerovanja, posebno u dane kada se prisjetimo svetitelja i mučenika koji su svoje živote posvetili vjeri. Za Srpsku pravoslavnu crkvu je upravo jedan takav dan, 13. novembar, posvećen sjećanju na Svetog apostola Stahija, Amplija, Urvana i sedamdeset malih apostola koji su širili hrišćanstvo.
Dok svi znamo za dvanaest velikih apostola, hrišćanska tradicija pamti još sedamdeset njih, poznatih kao "mali apostoli". Među njima su Sveti Stahije, Amplije i Urvan, koji su svojim životom pokazali duboku posvećenost Hristu.
Sveti Stahije bio je prvi episkop Vizanta i pomoćnik Svetog Andreja Prvozvanog. Poznat po pravednosti i ubjedljivim besjedama, mnoge je preobratio u hrišćanstvo. Poslije šesnaest godina vođenja crkve, mirno je preminuo 54. godine. Njegovo sjećanje posebno je poštovano u Rumuniji i Rusiji.
Sveti Amplije postao je episkop u Lidi, a Urvan u Makedoniji. Njihova borba protiv paganskih idola i predanost propovjedanju vjere Hristove dovela je do mučeničke smrti.
Vjernici se 13. novembra prisjećaju i Svetog Narkisa, episkopa Atine koji je zbog vjere mučen do smrti, Apelija, episkopa Iraklije Trakijske, koji je spokojno preminuo u dubokoj starosti, i Svetog Aristovula, brata apostola Varnave, koji je propovedao hrišćanstvo u Britaniji.
Ovi svetitelji predstavljaju primer iskrene ljubavi i predanosti Bogu, podsećajući vjernike koliko vjera i hrabrost znače u životu.
Prema narodnom vjerovanju, oni koji tog dana budu iskreno molili Svetim apostolima dobijaju Božju zaštitu i pomoć. Molitva glasi: "Apostoli sveti, molite Milostivoga Boga, da oproštaj grijehova podari dušama našim. Amin."
Vjeruje se da iskrena molitva u ovakvim danima donosi olakšanje i utjehu svima koji se nađu u nevolji.
