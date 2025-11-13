Logo
Danas je jedan od najtužnijih pravoslavnih praznika: Vjeruje se da treba izgovoriti ovu molitvu

Kurir

13.11.2025

07:08

Za Srpsku pravoslavnu crkvu i njene vjernike danas je jedan od najtužnijih praznika. Na današnji dan oni se sjećaju života i velikog stradanja Svetog apostola Stahija, Amplija, Urvana i drugih.

Prema legendi u koju vjeruju svi hrišćani, osim dvanaest velikih apostola koji su poznavali Isusa i bili njegovi prvi učenici, Bog je izabrao još sedamdeset drugih apostola koji će propovedati Jevanđelja i širiti hrišćanstvo.

Neki od tih „malih apostola“ bili su i Sveti apostoli Stahije, Amplije i Urvan.

Sveti Stahije je bio prvi episkop Vizanta.

Živio je i propovijedao u 1. vijeku i bio je pomoćnik Svetom Andreju Prvozvanom.

Vjeruje se da je mnoge pagane preobratio u hrišćanstvo, da je važio za dobrog i pravednog čovjeka i da je bio veliki govornik naročito kada su hrišćanske besede bile u pitanju.

Svijet

Državljanka BiH osuđena zbog serije krađa po Belgiji

Poslije šesnaest godina episkopovanja mirno je umro 54. godine. Posebno se slavi u Rumuniji i Rusiji.

Sveti Amplije i Urvan takođe su bili saradnici Svetom Andreju i od njega su bili postavljeni za episkope

Amplije u Lidi, ili Diospolju Judejskom, a Urvan u Makedoniji. Poznati po tome što su uništavali idole i propovedali hrišćanstvo, na sebe su navukli gnev mnogobožaca pa su ih oni obociju ubili.

Hrišćanski vjernici danas se sjećaju i drugih „malih apostola“ koji su postradali u slavu Isusa. Sveti Narkis je bio episkop u Atini, zbog vjere je mučen i tako ubijen.

Apelije sveti je bio episkop u Irakliji Trakijskoj i, nakon dugog i bogougodnog života umro je u dubokoj starosti. Sveti Aristovul, brat apostola Varnave, propovijedao je vjeru Hristovu u Britaniji, i tamo mirno skončao.

Svi ovi svetitelji danas su primjeri iskrene i duboke ljubavi i posvećenosti Bogu.

Prema narodnom verovanju, svima koji su u molitvi iskreni, pomoć će doći.

Molitva

Vjeruje se da svi koji se danas nađu u nevolji treba da se obrate ovim apostolima molitvom: „Apostoli sveti, molite Milostivoga Boga, da oproštaj grijehova podari dušama našim“.

