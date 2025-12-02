Logo
Regojević se sam predao, tri djela otišla u zastaru

Izvor:

ATV

02.12.2025

13:40

Komentari:

0
Stefan Regojević, za kojim je raspisana potjernica, lišen je slobode nakon što se sam predao policiji, potvrđeno je za ATV.

Potjernica je raspisana nakon što se Regojević nije odazivao na suđenje po optužnici za trgovinu drogom, ugrožavanje sigurnosti, prikrivanje i protivpravnu lišenje slobode.

Nezvanično saznajemo da su tri od četiri djela za koja je optužen otišla u zastaru krivičnog gonjenja.

Regojević je poznat po optužnici za krvavu pljačku u Crnoj Gori u kojoj je ubijen radnik obezbjeđenja Ljubiša Mrdak. Iako je u prvostepenom postupku bio oslobođen, Apelacioni sud Crne Gore ukinuo je oslobađajuću presudu, pa Regojevića i ostale optužene u ovom postupku očekuje novo suđenje.

Regojević je nakon hapšenja sproveden u Kazneno popravni zavod Banjaluka.

