Mitrović: Nastavićemo podršku investitorima u Srpskoj

Ministar privrede i preduzetništva Republike Srpske Vojin Mitrović rekao je danas da će Vlada Srpske i resorno ministarstvo nastaviti podršku investitorima jer je to dobro i za privrednike i za kompletnu privredu u Srpskoj.

"Na taj način podižemo proizvodnju na viši tehnološki nivo, ali i povećavamo broj zaposlenih, što je veoma važno za privredu Srpske", izjavio je Mitrović novinarima u Aleksandrovcu kod Laktaša gdje je posjetio kompaniju "Male elektrik drajvs Bosnia".

Mitrović je naglasio da će pogoni sa visokoproduktivnom tehnologijom biti konkurentni na tržištu, a resorno ministarstvo podržavaće projekte kroz uredbe o podsticajima od posebnog značaja, ali i kroz povećanje plata radnika ili za ulaganja u nabavku opreme, alata i prelazak na zelenu i cirkularnu ekonomiju.

"Time će biti ojačana kompletna ekonomija Republike Srpske", istakao je Mitrović.

On je naglasio da je povećanje obima proizvodnje i broja zaposlenih cilj rukovodstva kompanije "Male", u kojem radi visokostručni kadar poput inženjera i koja ima dobru saradnju sa Mašinskim fakultetom u Banjaluci.

Mitrović je naglasio da je u praksu uvedena uredba o podsticajima za ulaganja - od posebnog značaja za nove napredne tehnologije i za slučaj zapošljavanja većeg broja radnika.

"Domaće i strane firme koje zapošljavaju više od 100 radnika ili imaju ulaganje u nove tehnologije i opremu veće od 10 miliona KM - imaju mogućnost da ostvare podsticaj do pet miliona KM, a u odnosu na prihvaćena ulaganja do 30 odsto. Sa druge strane, kod novozaposlenih radnika u periodu od dvije godine predviđeno je oslobađanje od poreza i doprinosa na plate", pojasnio je Mitrović.

Predsjednik Privredne komore Republike Srpske Goran Račić rekao je da je kompanija "Male" prošle godine bila najveći strani investitor u BiH, te da je u ovoj godini imala rast prihoda veći od 50 odsto.

Račić je naveo i da je kompanija "Male" 2021. godine imala 400 zaposlenih, a danas 680.

"U ovoj kompaniji planiraju da do kraja decenije imaju gotovo 1.000 radnika i da prihodi rastu iz godine u godinu", rekao je Račić.

On je naglasio da je veoma važno i da granični prelaz u Gradišci zadrži postojeću kategorizaciju jer bi u suprotnom kompaniju "Male" i druge kompanije koje posluju na području Laktaša i Gradiške moglo dovesti u tešku situaciju.

Gradonačelnik Laktaša Miroslav Bojić rekao je da je grad Laktaši u posljednje četiri godine privukao mnogo investitora, među njima i kompaniju "Male", navodeći da je vrijednost tih investicija oko 500 miliona KM.

"Uprava grada Laktaši i drugih lokalnih zajednica treba da bude spona između privrede, Privredne komore, resornog ministarstva i Vlade Srpske u rješavanju svih pitanja koja muče privrednike", rekao je Bojić.

Bojić je naglasio i da kompanija "Male" ima ambiciozne planove, a da je predviđeni promet za narednu godinu na području Laktaša oko 90 miliona evra.

Novi proizvodni pogon kompanije "Male elektrik drajvs Bosnia" otvoren je u aprilu prošle godine, a vrijednost ove njemačke investicije je oko 20 miliona evra.

"Male" je vodeći dobavljač sistema za automobilsku industriju, a dijelove koje proizvodi ima svaki drugi automobil u svijetu. Riječ je o dijelovima za putnička, teretna i radna vozila.

Novi proizvodni pogon u Aleksandrovcu prostire se na 30.000 metara kvadratnih.