Prekoračio brzinu za 30 km/h i platio nezamislivu kaznu

Jedan od najbogatijih ljudi u Finskoj, tada 76-godišnji Anders Viklof, 2023. godine kažnjen je visokom novčanom kaznom zbog prekoračenja brzine.

Kako navodi "ABC Njuz", Viklof je na Olandu vozio 80 kilometara na sat na dionici na kojoj je ograničenje bilo 50 kilometara na sat, dok je s prijateljima putovao prema glavnom gradu otočja, Mariehamn.

Zbog prekršaja mu je izrečena kazna od 121.000 evra, odnosno oko 129.500 dolara.

Viklof je izjavio da je pokušao usporiti kada se ograničenje brzine iznenada promijenilo na 50 kilometara na sat, ali nije stigao dovoljno smanjiti brzinu prije nego što ga je zaustavila policija:

“Zaista mi je žao zbog ovoga”, rekao je za lokalne novine, a prenosi "Gardijan".

“Tek sam počeo usporavati, ali očigledno to nije bilo dovoljno brzo. Tako to ide", dodao je.

Težina prekršaja

Finska je jedna od zemalja nordijske regije u kojoj se saobraćajne kazne određuju prema težini prekršaja, ali i prema visini prihoda vozača, piše "Gardijan".

Viklof je multimilioner te predsjednik i osnivač kompanije "Viklof Holding AB", čija se vrijednost procjenjuje na više od 10 miliona dolara.

Nije mu ovo prvi put da je skupo platio prebrzu vožnju. 2018. godine kažnjen je sa 63.680 evra, a pet godina ranije platio je čak 95.000 evra zbog istog prekršaja, navodi "ABC Njuz".

Preduzetniku je uz novčanu kaznu oduzeta i vozačka dozvola na 10 dana. Govoreći o izrečenoj kazni, Viklof je tada izrazio nadu da će država njegov novac iskoristiti na dobar način.

“Čuo sam da vlada u Finskoj želi da uštedi 1,5 milijardi evra na zdravstvenom sistemu, pa se nadam da će moj novac barem malo popuniti tu rupu”, rekao je on.