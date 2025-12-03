Mlada pjevačica tvrdi: Viđala sam se s Harisom Džinovićem, bili smo pijani

Pjevačica Nataša Alimpić dvije godine otvoreno je govorila o svojoj ljubavi sa Harisom Džinovićem i ne krije da je u njemu pronašla upravo ono što je oduvijek tražila, sve dok se njihov odnos iznenada nije prekinuo.

Ona je isticala da je Haris osoba koja joj pruža sigurnost, podršku i mir, a činilo joj se da da je njihova veza iz dana u dan postajala sve jača.

Republika Srpska Hoće li biti skuplja struja u Srpskoj?

Nataša je često naglašavala da je pored njega konačno shvatila šta znači istinska partnerska harmonija, te da joj je njihova emotivna priča donijela novu energiju i inspiraciju, kako u privatnom životu, tako i na sceni.

"Vidjeli smo se na jednom nastupu gdje smo se i upoznali. Tada nismo razmijenili brojeve telefona, ali je on moj negdje našao i uspeo da me kontaktira nakon toga. Želio je da mi se zahvali za sve lijepe riječi koje sam mu javno uputila. Pokazao je učtivost prema meni i iznenadio me je time što se javio", rekla je i dodala:

"Nisam imala namjeru da ga na bilo koji način isprovociram i izazovem kontakt na taj način. Njegova poruka je za mene bila veliko iznenađenje. Nisam htjela da potenciram ovu priču, ali ovo traje već dvije godine".

Otkrila je da li je sa Harisom bilo nešto više od prijateljstva:

"Nismo proveli neki dug period zajedno. Upoznali smo se poslije tog njegovog poziva. Pozvao me je na večeru i proveli smo zajedno neko vrijeme. Nisam mogla da znam kako će se naš odnos odvijati, ali upoznali smo se i popričali o svemu. Bila sam u strahu da ću izbaksuzirati sve to ukoliko otkrijem javno informaciju o našem viđanju. Bito je da njega imam intimno prijateljski u svom životu, nego da on meni pruži neku pomoć u karijeri. Više mi je značilo da ga zaista upoznam. Ne kajem se što sam to uradila, jer sam toliko lijepih riječi i savjeta dobila od njega. Taj čovjek je beskrajno duhovit i simpatičan, ima džentlmenske manire... Prijao mi je taj naš susret i nisam htjela to da okrenem u lične svrhe", rekla je Nataša i otkrila da je nedavno Džinovićev pozdrav izostao.

Našao novu pa prestao da se javlja

Kako se spekuliše, Haris Džinović ima novu djevojku sa kojom se nedavno pojavio na nastupu Vesne Zmijanac, a na kom je bila i njegova mlađa koleginica Nataša Alimpić.

Republika Srpska Počele konsultacije za izradu budžeta Republike Srpske

"Tu sam bile to veče, pjevala sam prije Vesne Zmijanac u tom restoranu. Došao je sa tom djevojkom, vidjela sam ih, ali mi se nije javio. Ne znam zašto se nije javio jer smo se prije tog susreta vidjeli nekoliko puta i bili u kontaktu. Nismo se posvađali, te ne postoji razlog zbog čega mi nismo u dobrom odnosu", kaže i nastavlja:

"Nijednim postupkom ga nisam uvrijedila i doprinijela tome da se ne javi i da se pravi kao da me ne poznaje. Ne krivim ga, možda ima emotivnu vezu zbog koje druženje sa mnom ne može da nastavi ili tu postoji neki veći razlog za koji mi nije rekao. Neshvatljivo mi je da se tako jedna dobra priča prekine, a da ja ne znam razlog. Ništa mi nije jasno".

Scena Priveden pjevač Zvezda Granda: Otkriveni detalji

"Bio mi je podrška i u poslovnom smislu, spremao me je za jedno takmičenje, govorio o tehnici pjevanja... Palo je u vodu sve što mi je obećao. Bili smo pod dejstvom alkohola u tim trenucima, zabavljali smo se, možda je naše sastanke shvatio pogrešno. U potpunosti sam prihvatila njegove savjete za karijeru, ali privatne stvari za koje me je on savjetovao ne mogu u potpunosti da prihvatim, jer neko ko bi mene savjetovao mora te savete primjenjuje u svom životu. Ne može da me savjetuje i uči me nečemu, a da se ti predstavljaš i radiš drugačije, ispao je kontradiktoran. Ne znam šta je htio da postigne. Ne ljutim se, ali mi je krivo što više nemam priliku da sjedim u njegovom društvu i da provedem neko lijepo vrijeme sa njim. Osakaćena sam za taj period koji bi mi još više donio", rekla je ona za "Radio Svetski".