PZE 2026: RTS izabrao 24 kompozicije, pogledajte ko bi mogao predstavljati Srbiju

Radio-televizija Srbije izabrala je 24 kompozicije koje će se takmičiti na festivalu „Pjesma za Evroviziju 2026“. Pobjednik PZE 2026. predstavljaće Srbiju na Pjesmi Evrovizije u Beču, u maju mjesecu naredne godine.

Selekciona komisija RTS-a ocijenila je sve kompozicije koje su pristigle na javni konkurs koji je trajao do 10. novembra, a 24 pjesme sa najviše glasova dobile su pravo da učestvuju na nacionalnom izboru za predstavnika Srbije na 70. jubilarnoj Pesmi Evrovizije, prenosi RTS.

Učesnici koji su prošli izbor selekcione komisije su:

Mirna Radulović

Naziv pjesme: OMAJA

Muzika: Mladen Stojanović

Tekst: Bojana Vunturišević i Đorđe Živadinović Grgur

Zona

Naziv pjesme: Čairi

Muzika: Tijana Trivić

Tekst: Tijana Trivić

Anabela Mitić

Naziv pjesme: Trampolina

Muzika: Božidar Ristić, Pavle Kovačević

Tekst: Božidar Ristić, Pavle Kovačević

Iva Grujin

Naziv pjesme: Otkrivam sebe

Muzika: Nemanja Antonić, Nikola Lazić

Tekst: Nikola Lazić, Iva Grujin

LU-KA

Naziv pjesme: Veruj

Muzika: Tamara Popović – tam, Andrija Gavrilović – A.N.D.R.

Tekst: Tamara Popović – tam

Kosmos trip

Naziv pjesme: Sve je u redu

Muzika: Luka Maksimović, Pavle Đurić

Tekst: Luka Maksimović

Makao bend

Naziv pjesme: Daj nam svet

Muzika: Nikola Knežević

Tekst: Nikola Knežević i Imad El-Aoudeh

Lores

Naziv pjesme: Unseen

Muzika: Ruben Papian

Tekst: Ruben Papian

Harem Girls

Naziv pjesme: Bom Bom

Muzika: Nemanja Antonić

Tekst: Nemanja Antonić, Aleksandar Dilan, Miljan Stojanović Nikolovski

Džek Lupino

Naziv pjesme: Adrenalin

Muzika: Nebojša Ćulafić, Daniel Ćulafić

Tekst: Daniel Ćulafić, Nebojša Ćulafić

Zejna

Naziv pjesme: Jugoslavija

Muzika: Zejna Murkić i Marko Dražnjak

Tekst: Zejna Murkić i Marko Dražnjak

Milica Burazer

Naziv pjesme: Svima vama treba mama

Muzika: YANX, Ljuba Stojanović, Mladen Stojanović

Tekst: YANX

Manivi

Naziv pjesme: Svaki dan

Muzika: Ivana Vukmirović Manivi

Tekst: Ivana Vukmirović Manivi

Sanja Aleksić

Naziv pjesme: Ko me proba

Muzika: Dušan Alagić

Tekst: Radovan Dikanović

Lavina

Naziv pjesme: Kraj mene

Muzika: Lavina

Tekst: Lavina, Ivana Jegdić

Ana Mašulović

Naziv pjesme: Zavoli me

Muzika: Dušan Alagić

Tekst: Radovan Dikanović

Brat Pelin

Naziv pjesme: Fräulein

Muzika: Stefan Papić

Tekst: Stefan Papić

Džemini

Naziv pjesme: Metar sreće

Muzika: Nemanja Erić i Nataša Erić

Tekst: Nemanja Erić i Nataša Erić

Đurđica Gojković

Naziv pjesme: Moma mala

Muzika: Aleksa Petrović

Tekst: Pavle Petrović

JANKS

Naziv pjesme: Srušio si sve

Muzika: YANX

Tekst: YANX

Aleksandar Radojević

Naziv pjesme: Sudbina

Muzika: Aleksandar Radojević, Andreas Björkman, Adriana Pupavac

Tekst: Aleksandar Radojević, Adriana Pupavac

Eegor

Naziv pjesme: Klaber

Muzika: Igor Mišković

Tekst: Igor Mišković

Aleksandra Sekulić

Naziv pjesme: Kule

Muzika: Slavko Milovanović

Tekst: Slavko Milovanović

Avgust

Naziv pjesme: Jabuka

Muzika: Avgust

Tekst: Avgust