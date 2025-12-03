PZE 2026: RTS izabrao 24 kompozicije, pogledajte ko bi mogao predstavljati Srbiju

Izvor:
Radio-televizija Srbije izabrala je 24 kompozicije koje će se takmičiti na festivalu „Pjesma za Evroviziju 2026“. Pobjednik PZE 2026. predstavljaće Srbiju na Pjesmi Evrovizije u Beču, u maju mjesecu naredne godine.
Selekciona komisija RTS-a ocijenila je sve kompozicije koje su pristigle na javni konkurs koji je trajao do 10. novembra, a 24 pjesme sa najviše glasova dobile su pravo da učestvuju na nacionalnom izboru za predstavnika Srbije na 70. jubilarnoj Pesmi Evrovizije, prenosi RTS.
Učesnici koji su prošli izbor selekcione komisije su:
Mirna Radulović
Naziv pjesme: OMAJA
Muzika: Mladen Stojanović
Tekst: Bojana Vunturišević i Đorđe Živadinović Grgur
Zona
Naziv pjesme: Čairi
Muzika: Tijana Trivić
Tekst: Tijana Trivić
Anabela Mitić
Naziv pjesme: Trampolina
Muzika: Božidar Ristić, Pavle Kovačević
Tekst: Božidar Ristić, Pavle Kovačević
Iva Grujin
Naziv pjesme: Otkrivam sebe
Muzika: Nemanja Antonić, Nikola Lazić
Tekst: Nikola Lazić, Iva Grujin
LU-KA
Naziv pjesme: Veruj
Muzika: Tamara Popović – tam, Andrija Gavrilović – A.N.D.R.
Tekst: Tamara Popović – tam
Kosmos trip
Naziv pjesme: Sve je u redu
Muzika: Luka Maksimović, Pavle Đurić
Tekst: Luka Maksimović
Makao bend
Naziv pjesme: Daj nam svet
Muzika: Nikola Knežević
Tekst: Nikola Knežević i Imad El-Aoudeh
Lores
Naziv pjesme: Unseen
Muzika: Ruben Papian
Tekst: Ruben Papian
Harem Girls
Naziv pjesme: Bom Bom
Muzika: Nemanja Antonić
Tekst: Nemanja Antonić, Aleksandar Dilan, Miljan Stojanović Nikolovski
Džek Lupino
Naziv pjesme: Adrenalin
Muzika: Nebojša Ćulafić, Daniel Ćulafić
Tekst: Daniel Ćulafić, Nebojša Ćulafić
Zejna
Naziv pjesme: Jugoslavija
Muzika: Zejna Murkić i Marko Dražnjak
Tekst: Zejna Murkić i Marko Dražnjak
Milica Burazer
Naziv pjesme: Svima vama treba mama
Muzika: YANX, Ljuba Stojanović, Mladen Stojanović
Tekst: YANX
Manivi
Naziv pjesme: Svaki dan
Muzika: Ivana Vukmirović Manivi
Tekst: Ivana Vukmirović Manivi
Sanja Aleksić
Naziv pjesme: Ko me proba
Muzika: Dušan Alagić
Tekst: Radovan Dikanović
Lavina
Naziv pjesme: Kraj mene
Muzika: Lavina
Tekst: Lavina, Ivana Jegdić
Ana Mašulović
Naziv pjesme: Zavoli me
Muzika: Dušan Alagić
Tekst: Radovan Dikanović
Brat Pelin
Naziv pjesme: Fräulein
Muzika: Stefan Papić
Tekst: Stefan Papić
Džemini
Naziv pjesme: Metar sreće
Muzika: Nemanja Erić i Nataša Erić
Tekst: Nemanja Erić i Nataša Erić
Đurđica Gojković
Naziv pjesme: Moma mala
Muzika: Aleksa Petrović
Tekst: Pavle Petrović
JANKS
Naziv pjesme: Srušio si sve
Muzika: YANX
Tekst: YANX
Aleksandar Radojević
Naziv pjesme: Sudbina
Muzika: Aleksandar Radojević, Andreas Björkman, Adriana Pupavac
Tekst: Aleksandar Radojević, Adriana Pupavac
Eegor
Naziv pjesme: Klaber
Muzika: Igor Mišković
Tekst: Igor Mišković
Aleksandra Sekulić
Naziv pjesme: Kule
Muzika: Slavko Milovanović
Tekst: Slavko Milovanović
Avgust
Naziv pjesme: Jabuka
Muzika: Avgust
Tekst: Avgust
