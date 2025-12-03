Oglasio se Ljuba Aličić nakon smrti rođenog brata: ''Teško je...''

Pjevač Ljuba Aličić se oglasio nakon što mu je umro rođeni brat. Osman je preminuo u 65. godini, a sahranjen je na Muslimanskom groblju u Šapcu.

''Teško je, normalno, kao i svakom čovjeku, pogotovo brat kad mu umre… Ali, šta ćeš? Bili smo u odličnim odnosima. Ostaće mi u mnogo lijepom i dobrom sjećanju, kako može brat da bude već''', rekao je slomljen pjevač Ljuba Aličić.

Ljuba Aličić je rekao da je njegov brat bio bolestan.

Scena Preminuo brat Ljube Aličića, pjevač utučen o tuge

Sahranjen u Šapcu

Podsetimo, Osman Aličić preminuo je 27. novembra, a dva dana kasnije ispraćen je na večni počinak. Sahrana je obavljena u krugu porodice i prijatelja.

Osman je iza sebe ostavio suprugu Selmu, četvoricu sinova Dejana, Zejnila, Danijela i Mišu i kćerku Aleksandru. Sa porodicom je živio u Šapcu gdje je i sahranjen, prenosi Blic.