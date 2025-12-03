Logo
Priveden pjevač Zvezda Granda: Otkriveni detalji

Izvor:

Kurir

03.12.2025

19:07

Нермин Ханџић
Jedan od pobjednika “Zvezda Granda” Nermin Handžić doživio je prije nekoliko dana neprijatnu situaciju u Turskoj.

Iako Istanbul sa Violetom Miljković i Draganom Taškovićem Tašketom posjećuje skoro jednom mjesečno, do sada nije imao nikakvih problema u gradu koji obožava.

Naime, dok je šetao ulicom, Nermina je zaustavila policija, a on kod sebe nije imao pasoš.

Pokušao je policajcima da objasni, ali je nakon razgovora morao da krene do prve policijske stanice, gdje se nesporazum i riješio.

“Završio sam u policijskoj stanici u Instanbulu. Stvarno ne znam šta da radim sada. Nisam ponio svoj novi pasoš. Stavili su me u vozilo i sada me provjeravaju” rekao je Nermin u videu koji je objavio na Instagramu.

Nakon razgovora prevezen je službenim automobilom policije u obližnju stanicu, a nakon provjere ovoj neprijatnoj situaciji došao je kraj.

“Trenutno me vode u policiju. Nisam lagao da su me odvezli u policijsku stanicu zbog pasoša, ali nije nikakav problem, našli smo rješenje. Ne smijem previše da snimam da me ne bi primijetili, ovo je vozilo koje me je pokupilo. Da znate svi, nosite svoje pasoše sa sobom ili slikajte, mogu vam ozbiljan problem napraviti", rekao je.

Zvezde Granda

privođenje

