Tragedija na gradilištu: Radnik autom usmrtio kolegu

Izvor:

ATV

03.12.2025

19:22

Трагедија на градилишту: Радник аутом усмртио колегу
Foto: ATV

Prilikom rekonstrukcije državnog puta u Hrvatskoj, došlo je do tragedije.

Kako je objavila policija, prilikom radova na DC-106, između mjesta Jovići i Ražanac, u srijedu poslijepodne je smrtno stradao muškarac, saopštila je PU zadarska.

Харис Џиновић и Наташа Алимпић

Scena

Mlada pjevačica tvrdi: Viđala sam se s Harisom Džinovićem, bili smo pijani

Prema prvim informacijama, stradao je strani radnik tokom radova na nogostupu.

Stradalog muškarca navodno je vozilom udario njegov kolega koji ga nije vidio jer mu se našao u mrtvom uglu, javlja "Zadarski.hr".

Струја

Republika Srpska

Hoće li biti skuplja struja u Srpskoj?

Policajci u saradnji s Državnim inspektoratom i nadležnim državnim tužilaštvom na mjestu događaja provode uviđaj.

