Tragedija na gradilištu: Radnik autom usmrtio kolegu

Prilikom rekonstrukcije državnog puta u Hrvatskoj, došlo je do tragedije.

Kako je objavila policija, prilikom radova na DC-106, između mjesta Jovići i Ražanac, u srijedu poslijepodne je smrtno stradao muškarac, saopštila je PU zadarska.

Prema prvim informacijama, stradao je strani radnik tokom radova na nogostupu.

Stradalog muškarca navodno je vozilom udario njegov kolega koji ga nije vidio jer mu se našao u mrtvom uglu, javlja "Zadarski.hr".

Policajci u saradnji s Državnim inspektoratom i nadležnim državnim tužilaštvom na mjestu događaja provode uviđaj.