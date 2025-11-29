Brutalan eksperiment: Pogledajte šta svađa u kući radi djetetu

Izvor:
ATV
29.11.2025
14:58
Komentari:0
Galama, svađa, nervoza, sve to utiče na dijete. Često mu obilježava i život. Najslikovitije koliko sukobi u porodicu mogu da utiču na djecu prikazano je u eksperimentu Instituta za učenje i neuronauke i Vašingtonu.
Istraživači su sprovodili test nad malim djetetom koje se igralo.
U eksperimentu, istraživač najprije djetetu pokazuje igračku i dozvoljava mu da se sa njom igra. Nakon toga ulazi druga osoba (emotor) kojoj istraživač pokazuje kako se koristi druga igračka - perle koje se ubacuju u čašu i proizvode zvuk. Međutim, ta osoba reaguje negativno, nazivajući radnju "iritantnom" i "neprijatnom".
Kada kasnije dijete dobije priliku da se igra tim igračkama, dok ga emotor posmatra bez izraza na licu, ono to odbija. Nepomično gleda u igračku i ne reaguje.
Fudbal
13 h0
Auto-moto
13 h0
Svijet
14 h0
Svijet
14 h0
Zanimljivosti
16 h0
Zanimljivosti
17 h0
Zanimljivosti
18 h0
Zanimljivosti
20 h0
Najnovije
Najčitanije
21
55
21
51
21
42
21
36
21
29
Trenutno na programu