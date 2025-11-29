Logo
Large banner

Brutalan eksperiment: Pogledajte šta svađa u kući radi djetetu

Izvor:

ATV

29.11.2025

14:58

Komentari:

0
Бруталан експеримент: Погледајте шта свађа у кући ради дјетету
Foto: Printscreen/Youtube

Galama, svađa, nervoza, sve to utiče na dijete. Često mu obilježava i život. Najslikovitije koliko sukobi u porodicu mogu da utiču na djecu prikazano je u eksperimentu Instituta za učenje i neuronauke i Vašingtonu.

Istraživači su sprovodili test nad malim djetetom koje se igralo.

U eksperimentu, istraživač najprije djetetu pokazuje igračku i dozvoljava mu da se sa njom igra. Nakon toga ulazi druga osoba (emotor) kojoj istraživač pokazuje kako se koristi druga igračka - perle koje se ubacuju u čašu i proizvode zvuk. Međutim, ta osoba reaguje negativno, nazivajući radnju "iritantnom" i "neprijatnom".

Kada kasnije dijete dobije priliku da se igra tim igračkama, dok ga emotor posmatra bez izraza na licu, ono to odbija. Nepomično gleda u igračku i ne reaguje.

Podijeli:

Tagovi:

Svađa

dijete

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Митропа куп иде на изложбу у Сједињене Америчке Државе

Fudbal

Mitropa kup ide na izložbu u Sjedinjene Američke Države

13 h

0
Фиатов заборављени SUV и даље на лагеру, дилери га продају уз невјероватне попусте

Auto-moto

Fiatov zaboravljeni SUV i dalje na lageru, dileri ga prodaju uz nevjerovatne popuste

13 h

0
Број страдалих на Суматри порастао: 303 жртве у разорним поплавама

Svijet

Broj stradalih na Sumatri porastao: 303 žrtve u razornim poplavama

14 h

0
Moskva/Kremlj

Svijet

"Evropa i ranije ometala rešavanje ukrajinskog sukoba, njen pristup se nije promijenio"

14 h

0

Više iz rubrike

Ово је листа најчешћих српских презимена: Погледајте које је на првом мјесту

Zanimljivosti

Ovo je lista najčešćih srpskih prezimena: Pogledajte koje je na prvom mjestu

16 h

0
San, spavanje

Zanimljivosti

Zašto neki ljudi nikada ne sanjaju: Ovo bi mogao biti razlog

17 h

0
Моаи статуе на Ускршњом острву

Zanimljivosti

Misterija Uskršnjeg ostrva riješena: Otkriveno ko je napravio kamene glave prije 900 godina

18 h

0
Рођени са даром за родитељство: Мушкарци из ова 4 хороскопска знака су сјајни очеви

Zanimljivosti

Rođeni sa darom za roditeljstvo: Muškarci iz ova 4 horoskopska znaka su sjajni očevi

20 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

55

Đorđe Perić i Nemanja Kalajdžić pobjednici Svjetskog trofeja u Francuskoj

21

51

Venecuela osudila izjavu Trampa o zatvaranju vazdušnog prostora

21

42

Centralne vijesti, 29.11.2025.

21

36

Pogođeni su: Više od od 600 poginulih, stravični snimci

21

29

Bivši centar Partizana poziva navijače na radikalan potez

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner