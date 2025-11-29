Brutalan eksperiment: Pogledajte šta svađa u kući radi djetetu

Galama, svađa, nervoza, sve to utiče na dijete. Često mu obilježava i život. Najslikovitije koliko sukobi u porodicu mogu da utiču na djecu prikazano je u eksperimentu Instituta za učenje i neuronauke i Vašingtonu.

Istraživači su sprovodili test nad malim djetetom koje se igralo.

U eksperimentu, istraživač najprije djetetu pokazuje igračku i dozvoljava mu da se sa njom igra. Nakon toga ulazi druga osoba (emotor) kojoj istraživač pokazuje kako se koristi druga igračka - perle koje se ubacuju u čašu i proizvode zvuk. Međutim, ta osoba reaguje negativno, nazivajući radnju "iritantnom" i "neprijatnom".

Kada kasnije dijete dobije priliku da se igra tim igračkama, dok ga emotor posmatra bez izraza na licu, ono to odbija. Nepomično gleda u igračku i ne reaguje.