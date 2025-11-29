Ovo je lista najčešćih srpskih prezimena: Pogledajte koje je na prvom mjestu

Da li ste se nekada zapitali koje je najčešće prezime u Srbiji?

Ili u Hvratskoj i Crnoj Gori?Mapa onih najčešćih u Evropi pruža fascinantan uvid u kulturu i tokove migracija širom kontinenta. Statističku mapu prezimena u evropskim državama izradio je češki lingvista i analitičar Jakub Marijan, koji je na osnovu demografskih podataka prikazao koje prezime dominira u svakoj evropskoj zemlji.

Kada se pogleda mapa Evrope, jasno se vidi da prezime nosi u sebi priču o narodima i njihovom porijeklu. U Italiji najviše ljudi preziva se Rossi, u Španiji dominira Garsia, dok u Portugalu prvo mjesto zauzima prezime Silva. Na Malti je najčešće prezime Borg, jedno od rijetkih koje se gotovo isključivo vezuje za ovaj mali mediteranski ostrvski narod. U našoj blizini, u Mađarskoj najrasprostranjenije prezime je Nagy, koje znači “veliki”.

Što se tiče zemalja bivše Jugoslavije, u Bosni i Hercegovini najčešće prezime Hodžić, koje ukazuje na islamsku i osmansku tradiciju regiona. U Hrvatskoj je Horvat, u Sloveniji Novak, u Makedoniji Stojanovski, dok se Crnogorci najčešće prezivaju Popović.

Ova mapa pokazuje i koliko su migracije uticale na formiranje identiteta – određena prezimena dominiraju u više zemalja, što svjedoči o istorijskim kretanjima stanovništva, trgovini, ratovima, kolonizaciji i prirodnoj razmjeni kultura.

Najčešće prezime u Srbiji – Jovanović

Kada je riječ o Srbiji, jedno prezime već decenijama stoji nedostižno na vrhu liste: Jovanović. U pitanju je staro slovensko prezime nastalo od ličnog imena Jovan, a označava “potomka Jovana”, odnosno rodonačelnika neke porodice koja je potekla od pretka tog imena. I danas je prezime Jovanović najrasprostranjenije u Srbiji, a nosi snažnu tradiciju i duboko ukorijenjeno kulturno značenje.

Zanimljivo je da su, prema istraživanjima etnologa, najčešće krsne slave porodica sa ovim prezimenom – Jovanjdan i Nikoljdan, dok su među ličnim imenima najpopularnija upravo Jovan i Jovana. Na taj način se tradicionalno ime prenosi kroz generacije, što doprinosi velikoj učestalosti samog prezimena, prenosi Blic žena.

Prema analizi portala Forebears.io, ovo su najbrojnija prezimena u Srbiji, zajedno sa procijenjenim brojem ljudi koji ih nose:

Jovanović – 149.830

Nikolić – 121.373

Petrović – 118.555

Đorđević – 89.511

Ilić – 87.005

Pavlović – 66.415

Marković – 61.477

Stojanović – 51.363

Popović – 49.977

Živković – 48.873

Ova prezimena zajednički pripadaju slovenskoj i hrišćanskoj tradiciji – većina je izvedena iz muških ličnih imena (Jovan, Nikola, Petar, Đorđe…), što odražava patrilinearnu strukturu porodica i običaj da prezime nastaje od imena pretka.