Svi je znaju kao Vesnu Đogani, a to zapravo nije njeno prezime: Nije se udala

04.11.2025

10:44

Od kako se pojavila na estradnoj sceni svi je znaju kao Vesnu Đogani.

Ona je već dve decenije u harmoničnom odnosu, međutim, malo ko zna da njih dvoje nisu u braku.

Njih dvoje su zasnovali porodicu i žive u vanbračnoj zajednici, iako se Vesna predstavlja prezimenom Đogani.

Malo ko zna da pjevačici u ličnoj karti piše nešto drugo. Djevojačko prezime koje nosi pjevačica je Trivić.

Ona nikada nije krila da je imala teško detinjstvo i da je živjela u siromaštvu. Vesna Đogani danas uživa u luksuznom životu, ali ne bježi od toga da priča da je u djetinjstvu bila u Zvečanskoj i da je imala teške periode u životu.

- Odrasla sam u kući ispod mosta, imala sam samo parče hleba i parče neba. Iznad mosta bi svake nedjelje prolazili navijači Crvene Zvezde i Partizana i pravili buku, ali nama deci je to bila najlepša muzika. Danas sam uspješna, mirna žena– rekla je jednom prilikom Vesna.

Ipak, najteži period života bio je kada je majka ostavila u Zvečanskoj jer tada nije imala mogućnosti da brine o njoj.

- Jedno vrijeme sam bila u Zvečanskoj i to je bila jako velika trauma, sjećam se toga iako sam bila baš mala. Sjećam se da sam stalno tamo plakala. To vam je kao kad imate dijete i ono je bolesno, ima temperaturu, i samo zove ‘Mama, mama’, a mame nema, nikako da dođe. Tako da je to bilo jako teško za mene. Ipak razumijem svoju majku, jer je bila primorana da to uradi, nije mogla da me izdržava i bilo joj je mnogo teško, mnogo je patila u tom periodu. Ali nema opravdanja za oca koji ostavi svoje dijete i ne želi da bude ni u kontaktu sa njim. Međutim oprostila sam mu to, jer ne želim da trujem svoju dušu više takvim stvarima - prisjetila se Vesna.

Vesna Đogani

