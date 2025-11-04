Svi je znaju kao Vesnu Đogani, a to zapravo nije njeno prezime: Nije se udala

Od kako se pojavila na estradnoj sceni svi je znaju kao Vesnu Đogani.

Ona je već dve decenije u harmoničnom odnosu, međutim, malo ko zna da njih dvoje nisu u braku.

Njih dvoje su zasnovali porodicu i žive u vanbračnoj zajednici, iako se Vesna predstavlja prezimenom Đogani.

Malo ko zna da pjevačici u ličnoj karti piše nešto drugo. Djevojačko prezime koje nosi pjevačica je Trivić.

Scena Kebu ujeo pas prije snimanja Zvezda Granda

Ona nikada nije krila da je imala teško detinjstvo i da je živjela u siromaštvu. Vesna Đogani danas uživa u luksuznom životu, ali ne bježi od toga da priča da je u djetinjstvu bila u Zvečanskoj i da je imala teške periode u životu.

- Odrasla sam u kući ispod mosta, imala sam samo parče hleba i parče neba. Iznad mosta bi svake nedjelje prolazili navijači Crvene Zvezde i Partizana i pravili buku, ali nama deci je to bila najlepša muzika. Danas sam uspješna, mirna žena– rekla je jednom prilikom Vesna.

Svijet Katar će Evropu ostaviti bez gasa?

Ipak, najteži period života bio je kada je majka ostavila u Zvečanskoj jer tada nije imala mogućnosti da brine o njoj.

- Jedno vrijeme sam bila u Zvečanskoj i to je bila jako velika trauma, sjećam se toga iako sam bila baš mala. Sjećam se da sam stalno tamo plakala. To vam je kao kad imate dijete i ono je bolesno, ima temperaturu, i samo zove ‘Mama, mama’, a mame nema, nikako da dođe. Tako da je to bilo jako teško za mene. Ipak razumijem svoju majku, jer je bila primorana da to uradi, nije mogla da me izdržava i bilo joj je mnogo teško, mnogo je patila u tom periodu. Ali nema opravdanja za oca koji ostavi svoje dijete i ne želi da bude ni u kontaktu sa njim. Međutim oprostila sam mu to, jer ne želim da trujem svoju dušu više takvim stvarima - prisjetila se Vesna.