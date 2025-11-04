Kebu ujeo pas prije snimanja Zvezda Granda

Pjevač i član žirija „Zvezda Granda“ Dragan Kojić Keba doživio je neobičnu situaciju pred dolazak u Grandov studio – ugrizao ga je njegov pas, maltezer.

Keba je objasnio da je sve bilo slučajno i da pas nije imao lošu namjeru. Ispričao je da mu je prilikom stavljanja ogrlice malo zategao, što je životinju vjerovatno zaboljelo, pa je instinktivno reagovala ugrizom.

- Pa ima ogrlicu i ja sam ga malo slučajno zategao, a on ima lijepih godinica, i to ga je negd‌je malo povrijedilo i instiktivno je onda zario svoje zubiće - kazao je Keba.