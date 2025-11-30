Logo
Large banner

Poznato stanje djece povrijeđene u eksploziji u Hrvatskoj

Izvor:

Tanjug

30.11.2025

08:14

Komentari:

0
Експлозија у Сплиту
Foto: Screenshot

Troje djece koja su povrijeđena u subotu, u eksploziji zasad nepoznate naprave koja se dogodila na otvorenom prostoru na području Novog Vinodolskog u Hrvatskoj, nisu vitalno ugrožena, saopštili su iz riječkog KBC-a.

Na pitanje "Novog lista" o stanju djece, oni su naveli da su tri povrijeđene maloljetne osobe hospitalizovane u KBC Rijeka i da su van životne opasnosti, prenosi Indeks.

Hitne službe odmah su obaviještene o incidentu i brzo su stigle na lice mjesta i potom su prevezena u KBC Rijeka.

Iz Policijske uprave primorsko-goranske potvrdili su da se eksplozija dogodila na otvorenom prostoru i da je došlo do aktiviranja zasad nepoznate naprave.

полиција сад америка

Svijet

Pucnjava na dječijem rođendanu: Četiri osobe poginule, 14 povrijeđeno

Gradonačelnik Novog Vinodolskog Tomislav Cvitković izjavio je da ne zna detalje nesrećnog slučaja, da policija ne saopštava šta se dogodilo i da će se to tek utvrditi.

''Ono što znam je da su djeca primljena u dječju bolnicu, na dječjoj hirurgiji su, ali srećom sve je dobro prošlo s obzirom na to kako je moglo da bude'', rekao je Cvitković.

policija rotacija

Region

Eksplozija u Hrvatskoj, ranjeno troje djece!

Na pitanje je li riječ o ekplozivnoj napravi ili petardama, Cvitković je odgovorio da je dobio informaciju da je riječ o eksplozivnoj napravi, ali da ne može sa sigurnošću da kaže o čemu je riječ dok se ne provede istraga.

''Najbitnije je da su djeca stabilno, dobio sam povrdu iz KBC-a, nemam što drugo da dodam, nego da poželim djeci što brži oporavak i iskažem svoje saosjećanje sa njima i njihovim roditeljima'', zaključio je on.

Podijeli:

Tagovi:

Eksplozija

Hrvatska

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Експлозија од‌јекнула у Лос Анђелесу: Горио брод са опасним материјама

Svijet

Eksplozija od‌jeknula u Los Anđelesu: Gorio brod sa opasnim materijama

1 sedm

0
Страховита експлозија дубоко у Русији, ватрена печурка се дигла високо у небо

Svijet

Strahovita eksplozija duboko u Rusiji, vatrena pečurka se digla visoko u nebo

1 sedm

0
Експлозија у Сплиту

Region

Jeziv snimak eksplozije ispred škole u Hrvatskoj

1 sedm

0
Експлозија

Svijet

Više od 20 povrijeđenih od eksplozija u industrijskom parku

2 sedm

0

Više iz rubrike

Хрватски МУП пријавио осморицу због инцидента испред Српског културног центра у Загребу

Region

Hrvatski MUP prijavio osmoricu zbog incidenta ispred Srpskog kulturnog centra u Zagrebu

10 h

0
Језив злочин: Ово је инфлуенсерка чије је тијело пронађено у коферу у шуми

Region

Jeziv zločin: Ovo je influenserka čije je tijelo pronađeno u koferu u šumi

23 h

0
Експлозија у Хрватској, рањено троје дјеце!

Region

Eksplozija u Hrvatskoj, ranjeno troje djece!

1 d

0
Притвор од 30 дана за Микулића и његовог кума

Region

Pritvor od 30 dana za Mikulića i njegovog kuma

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

24

Odron na putu Tuzla-Sarajevo: Saobraćaj potpuno obustavljen

18

16

Objavljen video: Aca Lukas i Naser Orić uživaju dok Šerif Konjević pjeva

18

03

Stevandić o slici Lukasa i Orića: "Iz našeg društva se ispisao onaj..."

17

50

Oglasio se Dodik o slici Ace Lukasa i Nasera Orića: "Duboko nas je povrijedio"

17

33

Evo do kada je otvoren konkurs za studentske stipendije u Banjaluci

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner