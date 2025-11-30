Poznato stanje djece povrijeđene u eksploziji u Hrvatskoj

Troje djece koja su povrijeđena u subotu, u eksploziji zasad nepoznate naprave koja se dogodila na otvorenom prostoru na području Novog Vinodolskog u Hrvatskoj, nisu vitalno ugrožena, saopštili su iz riječkog KBC-a.

Na pitanje "Novog lista" o stanju djece, oni su naveli da su tri povrijeđene maloljetne osobe hospitalizovane u KBC Rijeka i da su van životne opasnosti, prenosi Indeks.

Hitne službe odmah su obaviještene o incidentu i brzo su stigle na lice mjesta i potom su prevezena u KBC Rijeka.

Iz Policijske uprave primorsko-goranske potvrdili su da se eksplozija dogodila na otvorenom prostoru i da je došlo do aktiviranja zasad nepoznate naprave.

Gradonačelnik Novog Vinodolskog Tomislav Cvitković izjavio je da ne zna detalje nesrećnog slučaja, da policija ne saopštava šta se dogodilo i da će se to tek utvrditi.

''Ono što znam je da su djeca primljena u dječju bolnicu, na dječjoj hirurgiji su, ali srećom sve je dobro prošlo s obzirom na to kako je moglo da bude'', rekao je Cvitković.

Na pitanje je li riječ o ekplozivnoj napravi ili petardama, Cvitković je odgovorio da je dobio informaciju da je riječ o eksplozivnoj napravi, ali da ne može sa sigurnošću da kaže o čemu je riječ dok se ne provede istraga.

''Najbitnije je da su djeca stabilno, dobio sam povrdu iz KBC-a, nemam što drugo da dodam, nego da poželim djeci što brži oporavak i iskažem svoje saosjećanje sa njima i njihovim roditeljima'', zaključio je on.