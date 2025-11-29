Logo
Large banner

Експлозија у Хрватској, рањено троје дјеце!

29.11.2025

18:23

Коментари:

0
Експлозија у Хрватској, рањено троје дјеце!
Фото: Принтскрин/Јутјуб

Неколико дјеце повријеђено је у Новом Виндолоском након што је експлодирала засад непозната направа.

Према незваничним информацијама, рањено је троје дјеце, преносе хрватски медији.

Дјеца су превезена у Клинички болнички центар у Ријеци, а према првим информацијама, повреде не би требало да су озбиљније.

Експлозија се догодила око 15.00 часова на отвореном простору.

У току је увиђај, а полиција утврђује околности догађаја, укључујући и о каквој направи је ријеч.

(Индекс)

Подијели:

Тагови:

Експлозија

Rijeka

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Притвор од 30 дана за Микулића и његовог кума

Регион

Притвор од 30 дана за Микулића и његовог кума

11 ч

0
Нестала инфлуенсерка пронађена мртва у Словенији: Дијелови тијела били у коферу

Регион

Нестала инфлуенсерка пронађена мртва у Словенији: Дијелови тијела били у коферу

12 ч

0
Градоначелнику пријетио смрћу на Фејсбуку, одређен му притвор

Регион

Градоначелнику пријетио смрћу на Фејсбуку, одређен му притвор

13 ч

0
Са полица DM-a повлаче се грицкалице за дјецу

Регион

Са полица DM-a повлаче се грицкалице за дјецу

15 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

55

Ђорђе Перић и Немања Калајџић побједници Свјетског трофеја у Француској

21

51

Венецуела осудила изјаву Трампа о затварању ваздушног простора

21

42

Централне вијести, 29.11.2025.

21

36

Погођени су: Више од од 600 погинулих, стравични снимци

21

29

Бивши центар Партизана позива навијаче на радикалан потез

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner