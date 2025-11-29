Експлозија у Хрватској, рањено троје дјеце!

29.11.2025
18:23
Коментари:0
Неколико дјеце повријеђено је у Новом Виндолоском након што је експлодирала засад непозната направа.
Према незваничним информацијама, рањено је троје дјеце, преносе хрватски медији.
Дјеца су превезена у Клинички болнички центар у Ријеци, а према првим информацијама, повреде не би требало да су озбиљније.
Експлозија се догодила око 15.00 часова на отвореном простору.
У току је увиђај, а полиција утврђује околности догађаја, укључујући и о каквој направи је ријеч.
(Индекс)
Најновије
Најчитаније
21
55
21
51
21
42
21
36
21
29
Тренутно на програму