Horor u Istri: U kući pronađeno tijelo žene, tragovi ukazuju na svirepo ubistvo

Mjesto Medulin u Istri potresla je stravična vijest nakon što je sinoć, u večernjim satima, u jednoj kući pronađeno tijelo 79-godišnje žene. Ono što je počelo kao prijava smrti, brzo je preraslo u istragu teškog zločina.

Iz Policijske uprave istarske saopšteno je da su na pronađenom tijelu starice uočeni jasni tragovi koji upućuju na nasilnu smrt, zbog čega se osnovano sumnja na ubistvo.

Policijski službenici su odmah po dolasku obavili detaljan uviđaj na licu mjesta kako bi prikupili dokaze. Kako bi se precizno utvrdio tačan uzrok smrti i mehanizam povređivanja, nadležni organi naložili su obdukciju tijela, piše Indeks.

Istraga je u toku, a policija u saradnji sa nadležnim državnim tužilaštvom intenzivno radi na rasvjetljavanju svih okolnosti ovog tragičnog događaja koji je uznemirio lokalnu javnost.