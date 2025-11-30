Nijedan mještanin Korićana nije glasao do 11 časova

Mještani Korićana kod Kneževa, danas glasaju na prijevremenim izborima za predsjednika Srpske.

Predsjednik Opštinske izborne komisije Kneževo Budimir Dukić rekao je da do 11.00 časova nijedan birač nije glasao.

Izbori u ovom naselju prošle nedjelje bili su odgođeni zbog snijega.

Biračko mjesto na kom je registrovano 56 glasača, otvoreno je u 7.00, a zatvara se u 19.00 časova.