Nijedan mještanin Korićana nije glasao do 11 časova

30.11.2025
11:31
Komentari:0
Mještani Korićana kod Kneževa, danas glasaju na prijevremenim izborima za predsjednika Srpske.
Predsjednik Opštinske izborne komisije Kneževo Budimir Dukić rekao je da do 11.00 časova nijedan birač nije glasao.
Izbori u ovom naselju prošle nedjelje bili su odgođeni zbog snijega.
Biračko mjesto na kom je registrovano 56 glasača, otvoreno je u 7.00, a zatvara se u 19.00 časova.
Republika Srpska
10 h2
Republika Srpska
10 h0
Republika Srpska
1 d0
Republika Srpska
1 d0
Najnovije
Najčitanije
18
24
18
16
18
03
17
50
17
33
Trenutno na programu