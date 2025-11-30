Logo
Large banner

Nijedan mještanin Korićana nije glasao do 11 časova

30.11.2025

11:31

Komentari:

0
Ниједан мјештанин Корићана није гласао до 11 часова
Foto: ATV

Mještani Korićana kod Kneževa, danas glasaju na prijevremenim izborima za predsjednika Srpske.

Predsjednik Opštinske izborne komisije Kneževo Budimir Dukić rekao je da do 11.00 časova nijedan birač nije glasao.

Izbori u ovom naselju prošle nedjelje bili su odgođeni zbog snijega.

Biračko mjesto na kom je registrovano 56 glasača, otvoreno je u 7.00, a zatvara se u 19.00 časova.

Podijeli:

Tagovi:

glasanje

izbori

Prijevremeni izbori 2025

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Вулић: Нећу учествовати на сједници ПИК-а

BiH

Vulić: Neću učestvovati na sjednici PIK-a

7 h

3
"Још једна салмонела Сасекс катастрофа" Меган Маркл згрозила нехигијеном

Scena

"Još jedna salmonela Saseks katastrofa" Megan Markl zgrozila nehigijenom

7 h

0
Меси постао најбољи асистент у историји фудбала

Fudbal

Mesi postao najbolji asistent u istoriji fudbala

7 h

0
Возачи пажња! Гужве на граничним прелазима

Društvo

Vozači pažnja! Gužve na graničnim prelazima

7 h

0

Više iz rubrike

Додик: Народ још једном показао коме вјерује кад је најтеже

Republika Srpska

Dodik: Narod još jednom pokazao kome vjeruje kad je najteže

10 h

2
Мјештани Корићана данас гласају за предсједника Српске

Republika Srpska

Mještani Korićana danas glasaju za predsjednika Srpske

10 h

0
Каран и Блануша

Republika Srpska

CIK objavio nove rezultate: Evo kolika je razlika između Karana i Blanuše

1 d

0
Станковић: Устави су доказ да непокретна имовина припада ентитетима

Republika Srpska

Stanković: Ustavi su dokaz da nepokretna imovina pripada entitetima

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

24

Odron na putu Tuzla-Sarajevo: Saobraćaj potpuno obustavljen

18

16

Objavljen video: Aca Lukas i Naser Orić uživaju dok Šerif Konjević pjeva

18

03

Stevandić o slici Lukasa i Orića: "Iz našeg društva se ispisao onaj..."

17

50

Oglasio se Dodik o slici Ace Lukasa i Nasera Orića: "Duboko nas je povrijedio"

17

33

Evo do kada je otvoren konkurs za studentske stipendije u Banjaluci

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner