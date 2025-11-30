Logo
Large banner

Mještani Korićana danas glasaju za predsjednika Srpske

Izvor:

SRNA

30.11.2025

08:02

Komentari:

0
Мјештани Корићана данас гласају за предсједника Српске
Foto: ATV

Prijevremeni izbori za predsjednika Republike Srpske, koji su zbog snijega bili odgovođeni prošle nedjelje, održavaju se danas na biračkom mjestu Korićani u osnovnoj izbornoj jedinici Kneževo.

Na biračkom mjestu Korićani registrovano je 56 birača koji mogu glasati od 7.00 do 19.00 časova.

Каран и Блануша

Republika Srpska

CIK objavio nove rezultate: Evo kolika je razlika između Karana i Blanuše

CIK je donio odluku o odgađanju i raspisivanju izbora na ovom biračkom mjestu jer tu izbore nije bilo moguće održati zbog neprohodnosti puteva nastalog usljed vremenskih prilika i snježnih padavina.

Prijevremeni izbori za predsjednika Republike Srpske održani su 23. novembra.

Podijeli:

Tag:

Prijevremeni izbori 2025

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Одгођени пријевремени избори у недјељу ће бити одржани на бирачком мјесту Корићани

Gradovi i opštine

Odgođeni prijevremeni izbori u nedjelju će biti održani na biračkom mjestu Korićani

1 d

0
Синиша Каран на гласању

Republika Srpska

CIK objavio nove rezultate: Karan povećao prednost

2 d

6
Комичан тендер ЦИК-а: Хоћемо паре, али не знамо ни ми за шта

BiH

Komičan tender CIK-a: Hoćemo pare, ali ne znamo ni mi za šta

2 d

1
Ко и зашто жели ирачки изборни сценарио у БиХ?!

BiH

Ko i zašto želi irački izborni scenario u BiH?!

2 d

1

Više iz rubrike

Каран и Блануша

Republika Srpska

CIK objavio nove rezultate: Evo kolika je razlika između Karana i Blanuše

1 d

0
Станковић: Устави су доказ да непокретна имовина припада ентитетима

Republika Srpska

Stanković: Ustavi su dokaz da nepokretna imovina pripada entitetima

1 d

0
Savo Minic Vlada Republike Srpske

Republika Srpska

Minić: Turizam - velika razvojna šansa Srpske

1 d

1
Васиљевић: Појам имовине не може се превести у јавноправни институт

Republika Srpska

Vasiljević: Pojam imovine ne može se prevesti u javnopravni institut

1 d

1
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

24

Odron na putu Tuzla-Sarajevo: Saobraćaj potpuno obustavljen

18

16

Objavljen video: Aca Lukas i Naser Orić uživaju dok Šerif Konjević pjeva

18

03

Stevandić o slici Lukasa i Orića: "Iz našeg društva se ispisao onaj..."

17

50

Oglasio se Dodik o slici Ace Lukasa i Nasera Orića: "Duboko nas je povrijedio"

17

33

Evo do kada je otvoren konkurs za studentske stipendije u Banjaluci

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner