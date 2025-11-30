Mještani Korićana danas glasaju za predsjednika Srpske

Izvor:
SRNA
30.11.2025
08:02
Prijevremeni izbori za predsjednika Republike Srpske, koji su zbog snijega bili odgovođeni prošle nedjelje, održavaju se danas na biračkom mjestu Korićani u osnovnoj izbornoj jedinici Kneževo.
Na biračkom mjestu Korićani registrovano je 56 birača koji mogu glasati od 7.00 do 19.00 časova.
CIK je donio odluku o odgađanju i raspisivanju izbora na ovom biračkom mjestu jer tu izbore nije bilo moguće održati zbog neprohodnosti puteva nastalog usljed vremenskih prilika i snježnih padavina.
Prijevremeni izbori za predsjednika Republike Srpske održani su 23. novembra.
