Odgođeni prijevremeni izbori u nedjelju će biti održani na biračkom mjestu Korićani

Izvor:
SRNA
29.11.2025
09:24
Komentari:0
Prijevremeni izbori za predsjednika Republike Srpske, koji su zbog snijega bili odgovođeni prošle nedjelje, biće održani sutra (30. novembra) na biračkom mjestu Korićani u osnovnoj izbornoj jedinici Kneževo.
Biračko mjesto biće otvoreno u 7.00, a zatvara se u 19.00 časova, saopšteno je iz Centralne izborne komisije (CIK) BiH.
Na biračkom mjestu Korićani registrovano je 56 birača.
Republika Srpska
CIK objavio nove rezultate: Karan povećao prednost
CIK je donio odluku o odgađanju i raspisivanju izbora na biračkom mjestu 068B005 Korićani u osnovnoj izbornoj jedinici Kneževo jer izbore na tom biračkom mjestu nije bilo moguće održati zbog neprohodnosti puteva nastalog usljed vremenskih prilika i snježnih padavina.
Prijevremeni izbori za predsjednika Republike Srpske održani su 23. novembra.
Gradovi i opštine
22 h0
Gradovi i opštine
1 d0
Gradovi i opštine
1 d0
Gradovi i opštine
1 d0
Najnovije
Najčitanije
11
58
11
55
11
41
11
40
11
30
Trenutno na programu