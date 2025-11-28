Kladionice bježe iz bh. grada: Dirnuto osinje gnijezdo

Gradonačelnik Bihaća Elvedin Sedić naveo je da su, kada su donosili Odluku o izmjenama i dopunama komunalnih taksi, bili svjesni da diraju u "osinje gnijezdo“.

"Ta Odluka je značila da će priređivači igara na sreću, koji godinama ostvaruju milionske promete u Bihaću, napokon morati platiti svoj dio obaveza prema Gradu. Nakon pravosnažne i konačne presude, mogu reći da smo uspjeli. Ne samo pravno, nego suštinski – Bihać se izborio za ono što mu pripada. Danas u našem gradu posluje 12 kladionica manje. Neke su se povukle, neke pokušale žalbama i tužbama osporiti odluku, ali sve su izgubile. To je činjenica", kaže Sedić.

Navodi da “ko želi poslovati u ovom gradu, mora poštovati pravila ove zajednice”.

"Odnosno, ako se ovdje zarađuje, onda se ovdje mora i vraćati. Kao primjer, reći ću da samo jedna od njih duguje Gradu skoro milion maraka, za 2024. i 2025. godinu. I taj novac ćemo naplatiti i vratiti ga građanima kroz projekte, jer im pripada! Ne smatram da je naša borba bila obračun s kladionicama. Ovo je bio obračun s nepravdom jer, nemoguće je da lokalna zajednica koja nosi najveći teret, od milionskih prometa dobija tek mrvice. Tvrdim da Odluka o komunalnim taksama nije bila hir već pitanje dostojanstva. Upravo zbog toga, sretan sam što smo ponovo pokazali da niko nije iznad zakona, sistema i države, te da je moguće stati na crtu industriji koja je godinama izmicala odgovornosti. I da se to može uraditi zakonito, pošteno i u interesu građana", kaže Sedić.

Dodaje da ova presuda i ono što je iz nje proizašlo - 12 kladionica manje, nije samo sudski papir već granica.

"Linija između onog što je bilo i onog što više neće moći biti... Pa, neka ovo bude početak vremena u kojem se pravila poštuju", zaključuje Sedić.