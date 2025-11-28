Logo
Šulić: Višegrad ima ogroman turistički potencijal

28.11.2025

Ministar trgovine i turizma Republike Srpske Denis Šulić poručio je u Novom Sadu da je Višegrad jedna od ključnih turističkih destinacija Srpske sa velikim potencijalom koji treba još jače promovisati.

Šulić je, tokom posjete štandu ove opštine na 56. Međunarodnom sajmu turizma, razgovarao sa rukovodstvom Turističke organizacije Višegrad o novim projektima i promotivnim aktivnostima za narednu godinu.

"Višegrad je jedan od simbola turističke ponude Republike Srpske. Od Andrićgrada, preko Mosta Mehmed-paše Sokolovića, do razvijenog kulturnog i manifestacionog turizma – ovo je destinacija koja svake godine bilježi rast interesovanja. Ministarstvo će i dalje podržavati projekte koji doprinose većoj vidljivosti Višegrada na turističkoj mapi regiona", poručio je Šulić.

Vršilac dužnosti direktora Turističke organizacije Višegrad Jadranko Janjić rekao je da podrška resornog ministarstva mnogo znači za dalji razvoj i promociju ovog grada.

"Na ovogodišnjem sajmu predstavljamo naše najveće atrakcije i nove sadržaje koji će biti u fokusu tokom 2026. godine. Dolazak ministra Šulića je važna podrška našem radu i ohrabrenje da nastavimo da unapređujemo turističku ponudu i povećavamo broj posjetilaca", istakao je Janjić Srni.

Višegrad nastupa na Sajmu kao jedna od destinacija koje privlače veliku pažnju posjetilaca, a predstavlja kulturno-istorijsko nasljeđe, gastronomiju i ponudu Andrićgrada.

