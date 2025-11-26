Vodena bujica odnijela put kod Konjica, mještani ogorčeni zbog izostanka zaštitnih radova

Kiša praćena topljenjem snijega izazvala je ozbiljne probleme širom Bosne i Hercegovine, a posebno kritično stanje je u Općini Konjic, na saobraćajnici koja vodi prema gornjem dijelu doline Neretvice.

Na Fejsbuk stranici "Buturović polje" objavljene su zabrinjavajuće fotografije i snimci koji prikazuju urušen put i snažne bujice vode.

- Noćašnje padavine stvorile su nove probleme na području mjesne zajednice "Neretvica" – prvenstveno na regionalnom putu R-437 i kod nekoliko stambenih objekata - naveli su iz ove zajednice.

Nova trasa regionalnog puta, na dionici od Košpine Luke do Srijanskog (Džanića) mosta, oštećena je na više lokacija, zbog čega je ponovo obustavljen saobraćaj.

- Treba li uopšte naglašavati da na ovom potezu, više od godinu dana nakon poplava iz oktobra 2024. godine, nije izgrađen nijedan potporni zid niti postavljen ijedan gabion - poručili su ogorčeni mještani Buturović Polja.

Prema informacijama Operativnog centra Konjic, u toku su radovi na sanaciji regionalnog puta Ostrožac – Fojnica, na području Klisa. Ekipe se nalaze na terenu i intenzivno rade na otklanjanju problema, a procjene su da bi saobraćaj mogao biti uspostavljen do kraja dana.

U noći s utorka na srijedu zabilježen je nagli porast vodostaja rijeke Neretve i njenih pritoka duž cijelog toka – od Glavatičeva do Gabele u Hercegovini.