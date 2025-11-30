Logo
Large banner

"Još jedna salmonela Saseks katastrofa" Megan Markl zgrozila nehigijenom

Izvor:

Kurir

30.11.2025

11:26

Komentari:

0
"Још једна салмонела Сасекс катастрофа" Меган Маркл згрозила нехигијеном
Foto: You Tube/ Netflix/screenshot

Glumica i odbjegla članica britanske kraljevske porodice, Megan Markl, objavila je video na Instagramu u kom priprema ćurku za praznik.

Amerikanci su obilježavanjem Dana zahvalnosti ušli u period praznika. Svoj doprinos slavljeničkom raspoloženju dala je i Megan Markl. Međutim, kao i gotovo sve vezano što je za nju, gledaoci su uočili greške kojima je mogla, kako tvrde, da ugrozi zdravlje gostiju.

Glumica i odbegla članica britanske kraljevske porodice objavila je video na Instagramu u kom priprema ćurku za praznik. U snimku glumica miješa začine u činiji, a zatim smjesu utrljava u sirovo meso kako bi ga pripremila za pečenje.

Iako se čini da je oprala ruke nakon što je utrljala začine, oštrooki pratioci primjetili su da je tokom rada sa sirovim mesom nosila sav svoj nakit, od prstenja do narukvica, što je izazvalo zabrinutost zbog higijenskih propusta.

Ovaj propust nije promakao korisnicima X-a.

Граница Градишка

Društvo

Vozači pažnja! Gužve na graničnim prelazima

"Ne poznajem nikoga ko nosi prstenje i narukvice dok rukuje hranom, pogotovo ćurkom. Zagarantovano širenje bakterija", "Obožavam blještavo vjereničko prstenje isto kao i svi drugi, ali ne tokom kuvanja!", "Mojoj majci su morali da isjeku vjenčani i prsten za godišnjicu s prsta zbog infekcije. Ljekari su rekli da je dovoljan jedan mali rez. Uvijek skidam nakit prije nego uđem u kuhinju", "Ko želi da vam se svašta zalijepi za prsten?", "Ljudi ne shvataju da nakit zadržava bakterije i da time samo prizivate probleme", "Odvratno, a to su osnovna pravila rukovanja hranom. Dokaz da nema pojma šta radi", "Nakit, narukvice i prstenje dok dira sirovo meso?", "A onda bez pranja ruku uzme mlin za biber. Još jedna 'salmonela Saseks' katastrofa", pisali su korisnici društvenih mreža.

Prema Centru za kontrolu i prevenciju bolesti, sirova ćurka i njeni sokovi mogu da kontaminiraju sve što dotaknu, a portal State Food Safety navodi nekoliko razloga zašto nakit nikada ne bi trebalo da bude na rukama tokom pripreme hrane. Naime, prstenje i narukvice skuplja bakterije i patogene, teško je pravilno ih sanirati, a mogu i da ometaju pravilno pranje ruku. Čak i ako se nakit skine prije pranja ruku, postoji rizik od ponovne kontaminacije pri ponovom stavljanju.

Viza 1

Region

Crna Gora uvodi vize za građane Rusije

Ovo dolazi osam i po mjeseci otkako su ljudi u emisiji "With Love, Meghan" uočili da je stavila pileće batake direktno na ploču frižidera u kući gdje je snimala. Kasnije se opravdalo kako je meso prije bilo termički obrađeno, ali ovo nije prvi put da se raspravlja o njenim kulinarskim sposobnostima.

(kurir)

Podijeli:

Tagovi:

Megan Markl

praznik

Ćurka

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Петковић на Форуму и Самиту у Каиру: За одржив развој свима потребне исте шансе

BiH

Petković na Forumu i Samitu u Kairu: Za održiv razvoj svima potrebne iste šanse

7 h

0
Захарова: Режим у Кијеву угрожава глобалну безбједност

Svijet

Zaharova: Režim u Kijevu ugrožava globalnu bezbjednost

7 h

0
Познати тенисер објавио да је геј: "Поносан сам на то ко сам"

Tenis

Poznati teniser objavio da je gej: "Ponosan sam na to ko sam"

7 h

1
Пронађено још тијела, број жртава у пожару повећан на 146

Svijet

Pronađeno još tijela, broj žrtava u požaru povećan na 146

7 h

0

Više iz rubrike

Зорица Брунцлик поново наустила емисију због њега

Scena

Zorica Brunclik ponovo naustila emisiju zbog njega

8 h

0
Шок у Елити, њено име нико није очекивао на списку номинованих

Scena

Šok u Eliti, njeno ime niko nije očekivao na spisku nominovanih

9 h

0
Уградила силиконе и остала "непокретна"! Звезда Гранда преживјела прави пакао

Scena

Ugradila silikone i ostala "nepokretna"! Zvezda Granda preživjela pravi pakao

21 h

0
Српска глумица обољела од тешке болести и умрла у 32. години: Предвиђали јој велику каријеру

Scena

Srpska glumica oboljela od teške bolesti i umrla u 32. godini: Predviđali joj veliku karijeru

22 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

24

Odron na putu Tuzla-Sarajevo: Saobraćaj potpuno obustavljen

18

16

Objavljen video: Aca Lukas i Naser Orić uživaju dok Šerif Konjević pjeva

18

03

Stevandić o slici Lukasa i Orića: "Iz našeg društva se ispisao onaj..."

17

50

Oglasio se Dodik o slici Ace Lukasa i Nasera Orića: "Duboko nas je povrijedio"

17

33

Evo do kada je otvoren konkurs za studentske stipendije u Banjaluci

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner