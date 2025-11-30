"Još jedna salmonela Saseks katastrofa" Megan Markl zgrozila nehigijenom

Amerikanci su obilježavanjem Dana zahvalnosti ušli u period praznika. Svoj doprinos slavljeničkom raspoloženju dala je i Megan Markl. Međutim, kao i gotovo sve vezano što je za nju, gledaoci su uočili greške kojima je mogla, kako tvrde, da ugrozi zdravlje gostiju.

Glumica i odbegla članica britanske kraljevske porodice objavila je video na Instagramu u kom priprema ćurku za praznik. U snimku glumica miješa začine u činiji, a zatim smjesu utrljava u sirovo meso kako bi ga pripremila za pečenje.

Iako se čini da je oprala ruke nakon što je utrljala začine, oštrooki pratioci primjetili su da je tokom rada sa sirovim mesom nosila sav svoj nakit, od prstenja do narukvica, što je izazvalo zabrinutost zbog higijenskih propusta.

Ovaj propust nije promakao korisnicima X-a.

"Ne poznajem nikoga ko nosi prstenje i narukvice dok rukuje hranom, pogotovo ćurkom. Zagarantovano širenje bakterija", "Obožavam blještavo vjereničko prstenje isto kao i svi drugi, ali ne tokom kuvanja!", "Mojoj majci su morali da isjeku vjenčani i prsten za godišnjicu s prsta zbog infekcije. Ljekari su rekli da je dovoljan jedan mali rez. Uvijek skidam nakit prije nego uđem u kuhinju", "Ko želi da vam se svašta zalijepi za prsten?", "Ljudi ne shvataju da nakit zadržava bakterije i da time samo prizivate probleme", "Odvratno, a to su osnovna pravila rukovanja hranom. Dokaz da nema pojma šta radi", "Nakit, narukvice i prstenje dok dira sirovo meso?", "A onda bez pranja ruku uzme mlin za biber. Još jedna 'salmonela Saseks' katastrofa", pisali su korisnici društvenih mreža.

Prema Centru za kontrolu i prevenciju bolesti, sirova ćurka i njeni sokovi mogu da kontaminiraju sve što dotaknu, a portal State Food Safety navodi nekoliko razloga zašto nakit nikada ne bi trebalo da bude na rukama tokom pripreme hrane. Naime, prstenje i narukvice skuplja bakterije i patogene, teško je pravilno ih sanirati, a mogu i da ometaju pravilno pranje ruku. Čak i ako se nakit skine prije pranja ruku, postoji rizik od ponovne kontaminacije pri ponovom stavljanju.

Ovo dolazi osam i po mjeseci otkako su ljudi u emisiji "With Love, Meghan" uočili da je stavila pileće batake direktno na ploču frižidera u kući gdje je snimala. Kasnije se opravdalo kako je meso prije bilo termički obrađeno, ali ovo nije prvi put da se raspravlja o njenim kulinarskim sposobnostima.

(kurir)