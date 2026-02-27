Logo
Nestao Vedad Dolovčić, porodica moli za pomoć

Izvor:

Nezavisne

27.02.2026

22:28

Нестао Ведад Доловчић, породица моли за помоћ
Foto: Društvene mreže

Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo u srijedu, 25. februara, prijavljen je nestanak Vedada Dolovčića (26), kojem se od poned‌jeljka, 23. februara, gubi svaki trag.

Prema navodima porodice, posljednji put su s njim imali kontakt u poned‌jeljak oko 19 sati, nakon čega više nemaju nikakvu informaciju o njegovom kretanju niti su uspjeli stupiti u komunikaciju s njim.

Porodica moli za pomoć

Nestanak je policiji prijavljen dva dana kasnije, a porodica je potom zatražila i pomoć javnosti u potrazi.

Пожар у Великој Кладуши

Hronika

Požar u BiH - gori Stari hotel

"Molimo sve građane koji imaju bilo kakvu informaciju o Vedadu Dolovčiću da odmah obavijeste najbližu policijsku stanicu ili pozovu broj 122. Svaka informacija može biti od velikog značaja", poručili su.

Kako je navedeno, Vedad Dolovčić je posljednji put viđen na Dobrinji, a porodica je objavila i njegovu fotografiju kako bi ga građani lakše prepoznali i pomogli u njegovom pronalasku, prenose Nezavisne.

