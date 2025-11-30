Logo
Šok u Eliti, njeno ime niko nije očekivao na spisku nominovanih

Izvor:

Informer

30.11.2025

08:55

Komentari:

0
Шок у Елити, њено име нико није очекивао на списку номинованих
Foto: Instagram

Za opstanak u "Eliti 9" ove nedjelje boriće se Asmin Durdžić, Miljana Kulić i Jovan Jovičić Jompaz. Sinoć su na imanju u Šimanovcima održane još jedne nominacije, a ukućani su birali između Aneli Ahmić i Asmina Durdžića, koji su se tokom boravka u izolaciji ponovo zbližili.

Odlukom većine odlučeno je da će se za opstanak u "Eliti 9" boriti Asmin Durdžić.

- Ja i napolju nemam mnogo drugova, ovde se družim samo sa onima sa kojima sam u budžetu, ovo ostalo me stvarno ne zanima. Mene radi kada se sam svađam sa 150 ljudi, mene mnogo ljudi smara - rekao je Asmin.

Nakon toga, voditeljka Ivana Šopić je saopštila da je od strane "Odabranih" nominovana Miljana Kulić.

Dva puta sam otišla da perem veš, tako da nemam problem sa izolacijom. Sa ovim gmazom neću riječ progovoriti. Ovo je uradio neko ko je najljubomorniji na mene, a to je Anđelo Ranković, pa je nagovorio ove glupandere da to urade - rekla je Miljana.

Ivana je, potom, otkrila ko je dobio najmanje glasova publike.

- Ugroženi su: Jovan Jovičić, Iva Stupar, Miladin Srdanov, Sunčica Bajić, Jovana Mitić i Sandra Todić. Iva, možeš da sjedneš. Jovana, tvoja podrška nije omanula, možeš da sjedneš. Sandra, možeš i ti da sjedneš. Sunčice, možeš da sjedneš! U izolaciju ide Jompaz jer je izgubio kompas - rekla je Ivana.

(informer)

