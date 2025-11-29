Logo
Sandra Afrika zakazala krštenje psa, Vesna Zmijanac pjeva na krštenju

Izvor:

Telegraf

29.11.2025

16:25

Komentari:

0
Пјевачица Сандра Африка
Foto: Youtube screenshot

Pjevačica Sandra Afrika šokirala je javnost klipom na kojem najavljuje da je zakazala krštenje psa.

Ona se redovno snima za Tiktok, a sada je nasmijala sve novim klipom u kojem je snimila trend na pomenutoj mreži u kojem ljudi zovu prijatelje i obavještavaju ih o krštenju kućnih ljubimaca

Sandra je nazvala prijateljicu i rekla joj da planira da krsti svog psa, na šta je ona ostala u čudu.

- Sad se pakujem i idem na put, ali sam zaboravila juče da ti kažem, planiram 10. decembra da krstim Afrija - rekla je pjevačica, nakon čega je usledio tajac.

Šta da radiš bre? Je l' to može majke ti? Gdje se to radi? - bila je u šoku drugarica.

@sandraafrikamusic

Morala sam da ispoštujem ovaj trend krštenja ljubimaca 😆😂

♬ original sound - Sandra Afrika

Afrika je zbog napada smjeha morala da prekine poziv pa ju je potom nazvala opet i uvjerila ju je da postoji crkva koja se bavi time, te da je dogovorila sve sa sveštenikom.

- Je l' ti mene sad z*jebavaš? Pa ti bre nisi normalna! Mislim dobro ne, razumijem ja to, ali... Gospode Bože, čekaj da se prekrstim - čudila se prijateljica.

"Pozvaću Vesnu Zmijanac da pjeva"

A Sandra ju je ponovo šokirala novom idejom.

- Ja sam mislila to da ga krstim, i poslije da napravim čitavu žurku. Pozvaću nekih 30-40 ljudi neću puno. Mislila sam i Vesnu Zmijanac da pozovem da pjeva - pričala je folkerka.

(telegraf)

Podijeli:

Tagovi:

Sandra Afrika

pas

krštenje

Komentari (0)
