Sandra Afrika zakazala krštenje psa, Vesna Zmijanac pjeva na krštenju

29.11.2025
Pjevačica Sandra Afrika šokirala je javnost klipom na kojem najavljuje da je zakazala krštenje psa.
Ona se redovno snima za Tiktok, a sada je nasmijala sve novim klipom u kojem je snimila trend na pomenutoj mreži u kojem ljudi zovu prijatelje i obavještavaju ih o krštenju kućnih ljubimaca
Sandra je nazvala prijateljicu i rekla joj da planira da krsti svog psa, na šta je ona ostala u čudu.
- Sad se pakujem i idem na put, ali sam zaboravila juče da ti kažem, planiram 10. decembra da krstim Afrija - rekla je pjevačica, nakon čega je usledio tajac.
Šta da radiš bre? Je l' to može majke ti? Gdje se to radi? - bila je u šoku drugarica.
@sandraafrikamusic
Morala sam da ispoštujem ovaj trend krštenja ljubimaca 😆😂 ♬ original sound - Sandra Afrika
Afrika je zbog napada smjeha morala da prekine poziv pa ju je potom nazvala opet i uvjerila ju je da postoji crkva koja se bavi time, te da je dogovorila sve sa sveštenikom.
- Je l' ti mene sad z*jebavaš? Pa ti bre nisi normalna! Mislim dobro ne, razumijem ja to, ali... Gospode Bože, čekaj da se prekrstim - čudila se prijateljica.
"Pozvaću Vesnu Zmijanac da pjeva"
A Sandra ju je ponovo šokirala novom idejom.
- Ja sam mislila to da ga krstim, i poslije da napravim čitavu žurku. Pozvaću nekih 30-40 ljudi neću puno. Mislila sam i Vesnu Zmijanac da pozovem da pjeva - pričala je folkerka.
