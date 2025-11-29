Nataša Bekvalac bez gaćica izašla pred publiku

Pjevačica Nataša Bekvalac sinoć je imala nastup u jednom klubu u Novom Sadu u provokativnom stajlingu koji nije podrazumijevao donji veš.

Nataša privlači pažnju atraktivnim izgledom, a u posljednje vrijeme i sve smjelim stajlinzima.

Poslije pantalona koje su potpuno otkrile njene bokove, Bekvalčeva je otišla korak dalje i ponijela crnu kožnu haljinu sa šlicevima do struka.

Iako je na sebi imala mrežaste čarape, očigledno je da je na scenu izašla bez donjeg veša, što je raspalilo maštu muškog dijela publike.

Nataša Bekvalac na nastupu

Provokativna haljina nije spriječila Natašu da zapleše, pa je u pojedinim momentima otkrila previše, a snimci su osvanuli na društvenim mrežama.

Inače, Bekvalčeva je nedavno priznala da pred svaki nastup, mora da popije čašu alkoholnog pića.