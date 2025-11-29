Nataša Bekvalac bez gaćica izašla pred publiku

29.11.2025
17:07
Komentari:1
Pjevačica Nataša Bekvalac sinoć je imala nastup u jednom klubu u Novom Sadu u provokativnom stajlingu koji nije podrazumijevao donji veš.
Nataša privlači pažnju atraktivnim izgledom, a u posljednje vrijeme i sve smjelim stajlinzima.
Poslije pantalona koje su potpuno otkrile njene bokove, Bekvalčeva je otišla korak dalje i ponijela crnu kožnu haljinu sa šlicevima do struka.
Iako je na sebi imala mrežaste čarape, očigledno je da je na scenu izašla bez donjeg veša, što je raspalilo maštu muškog dijela publike.
Provokativna haljina nije spriječila Natašu da zapleše, pa je u pojedinim momentima otkrila previše, a snimci su osvanuli na društvenim mrežama.
Inače, Bekvalčeva je nedavno priznala da pred svaki nastup, mora da popije čašu alkoholnog pića.
Scena
12 h0
Scena
12 h0
Region
12 h0
Scena
12 h0
Scena
12 h0
Scena
12 h0
Scena
12 h0
Scena
13 h0
Najnovije
Najčitanije
21
55
21
51
21
42
21
36
21
29
Trenutno na programu