Logo
Large banner

Hrvat i Srpkinja osumnjičeni za svirepo ubistvo: Policija ih zatekla pijane pored izbodenog muškarca

30.11.2025

09:23

Komentari:

0
Хрват и Српкиња осумњичени за свирепо убиство: Полиција их затекла пијане поред избоденог мушкарца
Foto: Pexels

Policija je u noći između subote i nedjelje pozvana u 2. bečki okrug, gdje su u stanu zatekli muškarca u lokvi krvi. Odmah su uhapšeni Hrvat i Srpkinja koji su bili pijani.

Kako pišu austrijski mediji, u noći na nedjelju policija je u jednom stanu u Beču pronašla izbodenog muškarca. Muškarac i žena koji su se nalazili u stanu su uhapšeni.

Oko 22.30 u subotu policija je dobila poziv. Patrola je hitno otišla u ulicu Šrejgase u 2. bečkom okrugu. Tamo su u stanu zatekli nepoznatog muškarca, koji je ubijen sa više uboda nožem.

силовање-насиље над женама

Srbija

Policijski inspektor osumnjičen za silovanje

Osumnjičeni bili pijani

U stanu su se nalazili i 56-godišnji Hrvat i 46-godišnja Srpkinja. Prema navodima policije, oboje su bili alkoholizovani i uhapšeni su zbog osnovane sumnje da su povezani sa ubistvom. Prema prvim informacijama, pronađeno je i oružje kojim je počinjen zločin, prenosi Telegraf.

Podijeli:

Tagovi:

Beč

teško ubistvo

Izboden muškarac

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Језив злочин: Ово је инфлуенсерка чије је тијело пронађено у коферу у шуми

Region

Jeziv zločin: Ovo je influenserka čije je tijelo pronađeno u koferu u šumi

23 h

0
Нестала инфлуенсерка пронађена мртва у Словенији: Дијелови тијела били у коферу

Region

Nestala influenserka pronađena mrtva u Sloveniji: Dijelovi tijela bili u koferu

1 d

0
Анализа британске полиције која је поредила црте лица Милорада Улемека Легије и човјека "X" којег је снимила надзорна камера након убиства Џил Дандо

Srbija

Ovo je kravata zbog koje policija kreće na Legiju: Imaju snimak nadzorne kamere

1 d

1
Човјек "X" у Лондону убио новинарку ББЦ-ја: Полиција креће на Легију?

Svijet

Čovjek "X" u Londonu ubio novinarku BBC-ja: Policija kreće na Legiju?

1 d

0

Više iz rubrike

Анкара забринута због напада на танкере

Svijet

Ankara zabrinuta zbog napada na tankere

9 h

0
Казахстан критиковао Кијев због напада на нафтоводни терминал

Svijet

Kazahstan kritikovao Kijev zbog napada na naftovodni terminal

10 h

0
Пуцњава на дјечијем рођендану: Четири особе погинуле, 14 повријеђено

Svijet

Pucnjava na dječijem rođendanu: Četiri osobe poginule, 14 povrijeđeno

10 h

0
Венецуела осудила изјаву Трампа о затварању ваздушног простора

Svijet

Venecuela osudila izjavu Trampa o zatvaranju vazdušnog prostora

20 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

24

Odron na putu Tuzla-Sarajevo: Saobraćaj potpuno obustavljen

18

16

Objavljen video: Aca Lukas i Naser Orić uživaju dok Šerif Konjević pjeva

18

03

Stevandić o slici Lukasa i Orića: "Iz našeg društva se ispisao onaj..."

17

50

Oglasio se Dodik o slici Ace Lukasa i Nasera Orića: "Duboko nas je povrijedio"

17

33

Evo do kada je otvoren konkurs za studentske stipendije u Banjaluci

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner