Hrvat i Srpkinja osumnjičeni za svirepo ubistvo: Policija ih zatekla pijane pored izbodenog muškarca

30.11.2025
09:23
Komentari:0
Policija je u noći između subote i nedjelje pozvana u 2. bečki okrug, gdje su u stanu zatekli muškarca u lokvi krvi. Odmah su uhapšeni Hrvat i Srpkinja koji su bili pijani.
Kako pišu austrijski mediji, u noći na nedjelju policija je u jednom stanu u Beču pronašla izbodenog muškarca. Muškarac i žena koji su se nalazili u stanu su uhapšeni.
Oko 22.30 u subotu policija je dobila poziv. Patrola je hitno otišla u ulicu Šrejgase u 2. bečkom okrugu. Tamo su u stanu zatekli nepoznatog muškarca, koji je ubijen sa više uboda nožem.
Srbija
Policijski inspektor osumnjičen za silovanje
U stanu su se nalazili i 56-godišnji Hrvat i 46-godišnja Srpkinja. Prema navodima policije, oboje su bili alkoholizovani i uhapšeni su zbog osnovane sumnje da su povezani sa ubistvom. Prema prvim informacijama, pronađeno je i oružje kojim je počinjen zločin, prenosi Telegraf.
Region
23 h0
Region
1 d0
Srbija
1 d1
Svijet
1 d0
Najnovije
Najčitanije
18
24
18
16
18
03
17
50
17
33
Trenutno na programu