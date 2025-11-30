Hrvat i Srpkinja osumnjičeni za svirepo ubistvo: Policija ih zatekla pijane pored izbodenog muškarca

Policija je u noći između subote i nedjelje pozvana u 2. bečki okrug, gdje su u stanu zatekli muškarca u lokvi krvi. Odmah su uhapšeni Hrvat i Srpkinja koji su bili pijani.

Kako pišu austrijski mediji, u noći na nedjelju policija je u jednom stanu u Beču pronašla izbodenog muškarca. Muškarac i žena koji su se nalazili u stanu su uhapšeni.

Oko 22.30 u subotu policija je dobila poziv. Patrola je hitno otišla u ulicu Šrejgase u 2. bečkom okrugu. Tamo su u stanu zatekli nepoznatog muškarca, koji je ubijen sa više uboda nožem.

Osumnjičeni bili pijani

U stanu su se nalazili i 56-godišnji Hrvat i 46-godišnja Srpkinja. Prema navodima policije, oboje su bili alkoholizovani i uhapšeni su zbog osnovane sumnje da su povezani sa ubistvom. Prema prvim informacijama, pronađeno je i oružje kojim je počinjen zločin, prenosi Telegraf.