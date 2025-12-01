Pronađeno tijelo u rijeci kod Zvornika

Izvor:
Policijskoj stanici Zvornik je danas oko 10 časova prijavljeno da je u koritu rijeke Sapne u mjestu Čelopek, grad Zvornik, pronađeno tijelo nepoznatog muškarca.
Policija je obavila uviđaj na mjestu događaja, a tijelo je pregledao doktor mrtvozornik koji je konstatovao da nema tragova nasilne smrti.
O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Bijeljina, koji je naložio obdukciju.
Obdukcija će biti obavljena u Zavodu za sudsku medicinu u Bijeljini.
