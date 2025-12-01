Logo

Pronađeno tijelo u rijeci kod Zvornika

Izvor:

ATV

01.12.2025

15:46

Policijskoj stanici Zvornik je danas oko 10 časova prijavljeno da je u koritu rijeke Sapne u mjestu Čelopek, grad Zvornik, pronađeno tijelo nepoznatog muškarca.

Policija je obavila uviđaj na mjestu događaja, a tijelo je pregledao doktor mrtvozornik koji je konstatovao da nema tragova nasilne smrti.

O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Bijeljina, koji je naložio obdukciju.

Аднан Дидић

Hronika

Brata sedam puta izbo nožem, osuđen na 15 godina zatvora!

Obdukcija će biti obavljena u Zavodu za sudsku medicinu u Bijeljini.

