Pronađeno tijelo u rijeci kod Zvornika

Policijskoj stanici Zvornik je danas oko 10 časova prijavljeno da je u koritu rijeke Sapne u mjestu Čelopek, grad Zvornik, pronađeno tijelo nepoznatog muškarca.

Policija je obavila uviđaj na mjestu događaja, a tijelo je pregledao doktor mrtvozornik koji je konstatovao da nema tragova nasilne smrti.

O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Bijeljina, koji je naložio obdukciju.

Obdukcija će biti obavljena u Zavodu za sudsku medicinu u Bijeljini.