Otac Gligorije: Tokom posta ne smijemo da jedemo sebe

Počinju pripreme za najradosniji hrišćanski praznik, Hristovo rođenje. Božićni post nije samo odricanje od određene hrane, već duboka unutrašnja disciplina, vrijeme kada čovjek preispituje sebe, svoje postupke, odnose i vjeru.

"Odricanje od hrane, odnosno isticanje jedne hrane u kojoj čovjek živi, a to je Hristos koji je ostao u savezu sa nama. To je ono što vera uči i preobražava čovjeka, da je hrana sam Bog koji je ostao kao tijelo i krv njegova", otkrio je sveštenik Gligorije Marković.

Marković kaže da je post najmanje provjera naše volje, da dokažemo šta možemo, pa kaže i da kada je čovjekova volja zaista testirana nikada nećemo čuti da je post lak.

"Post je uzdizanje iznad sopstvene svakodnevnice i postojanja. Hrana je ostala centar hrišćanstva i pravoslavne crkve jer je prvi čovjek kroz hranu unio smrt u svoj život. Bog koji je došao da ga spase, Bog koji prolazi sa nama sva životna stanja i patnju, on da bi nam donio tu hranu, koja je u stvari odnos sa njim", kaže Marković.

Marković kaže da je nemoguće odvojiti vjeru od odnosa prema hrani.

"To je iskazivanje naše volje kojom pokazujemo da želimo da živimo Bogom, a ne materijalnošću. Kao što je hrana koja je naš ulaz i izlaz, daje nam energiju za život, mi zbog te hrane i umiremo. Materijalna hrana je rezultat našeg otpadanja od Boga", kaže Marković.

On dodaje da tokom posta ne smemo ni da "jedemo sebe" tako što sijemo mržnju, ne odmaramo se dovoljno, prenatrpavamo se nepotrebnim informacijama:

"Iskušenja nisu svuda oko nas, nego u nama samima. Nije spolja, već u našim željama. Ma koliko želeli da budemo izdvojeni iz sveta, mi smo rezultat ovog sveta i njegovih ponuda", kazao je je sveštenik Gligorije.

Otac dodaje da treba dovesti svoju volju u stanje da je ne iskušavamo previše, pa da se ne razderemo na komšiju, ili odlučimo da ne ustanemo nekome u javnom prevozu i slične situacije.

"Sve moje borbe treba da ostanu unutra, da ne izlaze na usta a da imam dovoljno snage za te borbe. Volja i odluka da se posti i krene tim putem i očekivanje da mi neće biti lako. Ukoliko mi je lako, ili nešto ne radim dobro, ili mi je Bog ovo olakšao. To znači da je cijeli moj život dar od Boga i da ništa nisam sam zaslužio", kaže otac Gligorije.

On dodaje da ima raznih razloga zbog kojih neko ne može da posti, odnosno pada mu teško, ali post nije samo lična odluka već i crkve:

"Neka se posavetuju sa sveštenikom i neka ih posavjetuje kako da poste. Ukoliko neko pije neke lekove, onda je potrebno koristiti mlečne proizvode iz nekih razloga. Čovjek ne treba da se igra sa zdravljem. Treba pitati sveštenika. Treba prilagoditi post, ali u dogovoru sa onim ko jeste pastir", kaže on.

Otac Gligorije Marković kaže i da postoji mnogo metafora koje navode da ukoliko prekinemo post ne treba ga nastavljati, ali on vjeruje da ukoliko je volja jaka, uspjećemo da dovršimo svoj cilj.

"Naravno da ćemo uvijek naći način da objasnimo zašto nešto ne možemo, naravno da ima ljudi koji ne poste i prave proslave, pa onda ne želimo da mi postimo. Kada se srce na pravi način raduje, svaki dan je proslava, ali proslava i ludilo glave nije isto. Imamo razne izazove, zato je važno da praznike proslavljamo u radosti, a ne otkinutosti mozga. Posna trpeza može biti gozba, a može biti i mjesto propasti ukoliko ljudi vode razgovore koji su trivijalni, banalni, nebitni, suvišni i besmisleni", izjavio je je sveštenik Gligorije.

On dodaje da je ispovijest trajno opredjeljenje da ono što su naše muke iznosimo pred Boga i predamo mu na rješavanje. Ipak, dešavalo se da se ispovijest i pričešće povezuju, što ne treba učiniti, piše Kurir.