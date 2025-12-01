Logo

Microsoft објавио важно упозорење за кориснике, ево шта се дешава

Извор:

Информер

01.12.2025

16:02

Коментари:

0
Microsoft објавио важно упозорење за кориснике, ево шта се дешава

Microsoft је саопштио да ажурирања Windowsa 11 објављена од августа 2025. могу да изазову необичан проблем.

Наиме, на екрану за закључавање нестаје иконица за унос лозинке. Иако се не види, поље за лозинку и даље постоји и потпуно је функционално - само је приказ забаговао. Ако курсором пређете преко мјеста гдје би иконица требало да буде, појавиће се "невидљиво дугме" и можете нормално да упишете лозинку.

Muskarac мушкарац

Љубав и секс

Психолози открили зашто жене воле мушкарце са брадом

Грешка погађа уређаје који имају инсталиране верзије Windows-a 11 24H2 и 25H2, почев од "preview" ажурирања означеног као КБ5064081 па надаље. У питању је чисто визуелни баг у корисничком интерфејсу, а не проблем са налогом или приступом систему.

Корисницима се савјетује да користе друге начине пријављивања, попут ПИН-а или биометрије, док Microsoft не објави исправку. За сада није познато када ће трајно рјешење стићи, па је препорука да пратите званична Windows ажурирања и инсталирате их чим буду доступна, пише Информер.

Подијели:

Таг:

Microsoft

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Психолози открили зашто жене воле мушкарце са брадом

Љубав и секс

Психолози открили зашто жене воле мушкарце са брадом

7 ч

0
Отказан наступ Николе Роквића у Хрватској

Сцена

Отказан наступ Николе Роквића у Хрватској

7 ч

0
Ево зашто бисте требали газирана пића у потпуности избацити из употребе

Здравље

Ево зашто бисте требали газирана пића у потпуности избацити из употребе

7 ч

0
Биткоин поново пада: Страх улагача расте

Економија

Биткоин поново пада: Страх улагача расте

7 ч

0

Више из рубрике

Вјештачка интелигенција вам може помоћи у празничној куповини

Наука и технологија

Вјештачка интелигенција вам може помоћи у празничној куповини

1 д

0
Chat GPT ČET GPT

Наука и технологија

ЧетГПТ постао најбољи пријатељ милиона: 5 ствари које може да уради умјесто вас

3 д

0
Црне гљивице из Чернобиља расту брже због зрачења

Наука и технологија

Црне гљивице из Чернобиља расту брже због зрачења

3 д

0
Шта вам највише троши батерију на телефону

Наука и технологија

Шта вам највише троши батерију на телефону

3 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

55

Познато стање гардисте који је преживио пуцњаву код Бијеле куће

22

54

Скандал у Њемачкој: Муниција војске остављена без надзора, па украдена

22

51

Филмска пљачка у Италији: Банда у тунелу напала блиндирани комби са 2 милиона евра

22

50

Пас и власница били раздвојени годину дана, а онда ју је једног дана коначно угледао

22

45

Тешка несрећа у центру града: Ватрогасци извлаче повријеђене из аутомобила

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner