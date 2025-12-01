Microsoft објавио важно упозорење за кориснике, ево шта се дешава

Извор:
Информер
01.12.2025
16:02
Коментари:0
Microsoft је саопштио да ажурирања Windowsa 11 објављена од августа 2025. могу да изазову необичан проблем.
Наиме, на екрану за закључавање нестаје иконица за унос лозинке. Иако се не види, поље за лозинку и даље постоји и потпуно је функционално - само је приказ забаговао. Ако курсором пређете преко мјеста гдје би иконица требало да буде, појавиће се "невидљиво дугме" и можете нормално да упишете лозинку.
Љубав и секс
Психолози открили зашто жене воле мушкарце са брадом
Грешка погађа уређаје који имају инсталиране верзије Windows-a 11 24H2 и 25H2, почев од "preview" ажурирања означеног као КБ5064081 па надаље. У питању је чисто визуелни баг у корисничком интерфејсу, а не проблем са налогом или приступом систему.
Корисницима се савјетује да користе друге начине пријављивања, попут ПИН-а или биометрије, док Microsoft не објави исправку. За сада није познато када ће трајно рјешење стићи, па је препорука да пратите званична Windows ажурирања и инсталирате их чим буду доступна, пише Информер.
Наука и технологија
1 д0
Наука и технологија
3 д0
Наука и технологија
3 д0
Наука и технологија
3 д0
Најновије
Најчитаније
22
55
22
54
22
51
22
50
22
45
Тренутно на програму