Вјештачка интелигенција вам може помоћи у празничној куповини

Извор:

СРНА

30.11.2025

13:39

Вјештачка интелигенција вам може помоћи у празничној куповини

Велики амерички трговачки ланци и технолошке компаније нуде нове или ажуриране алате вјештачке интелигенције као помоћ при празничној куповини, надајући се да ће привући потрошаче и повећати свој удио у куповини путем интернета.

Утицај вјештачке интелигенције на куповину обухвата све, од постављања питања у сервисима "чет џи-пи-ти" или "џемини", до приједлога за поклоне на веб страници продавца.

Иако је таква куповина у раним фазама развоја, асистенти за куповину и агенти које су увели "Волмарт", "Амазон" и "Гугл" могу да ураде више од четботова у вријеме претходних празника.

Најновије верзије су дизајниране да пруже персонализоване препоруке производа, прате цијене и да наручују производе на основу разговора са купцима, пренио је АП.

Патријарх Порфирије

Друштво

Патријарх Порфирије: Пост је период духовне обнове

"Гугл" је овог мјесеца представио агента заснованог на вјештачкој интелигенцији којем се може наложити да позове локалне продавнице и пита да ли је жељени производ на лагеру.

Компанија за софтвер "Сејлсфорс" из Сан Франциска процијенила је да ће вјештачка интелигенција допринијети да купци током Дана захвалности и након празника потроше чак 73 милијарде долара, што је 22 одсто укупне глобалне продаје.

Прошле године, у овом периоду потрошено је 60 милијарди долара.

Вјештачка интелигенција

ChatGPT

praznici

