Инциденти на маршевима против фашизма у Хрватској - поново мушкарци у црном

30.11.2025
13:33
У Загребу, Ријеци, Пули и Задру одржавају се протестни маршеви против фашизма, а инциденти су забиљежени у Ријеци и Задру.
Учеснике марша у Ријеци дочекали су мушкарци обучени у црно и прекривених лица.
И у Задру је дошло до инцидента у којем су двојица мушкараца с фантомкама на глави бацали кугле пуњене бојом према учесницима марша.
Током марша окупљене су дочекали мушкарци обучени у црно са шаловима на којима је писало "За дом спремни". Могли су се чути повици "Бандо црвена".
Маршевима у организацији иницијативе Уједињени против фашизма прикључиле су се хиљаде људи, а најбројнији је онај у Загребу који се одржава под будним оком јаких полицијских снага.
Хрватски медији пишу да је неколико мушкараца у црном окупило бацало петарде на људе, а да је испред њих стајала полиција која није реаговала.
На објављеним снимцима се може видјети да неки од њих носе тренерке са обиљежјима навијачке групе Армада, али и Фудбалског клуба Ријека.
