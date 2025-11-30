Logo
Large banner

Инциденти на маршевима против фашизма у Хрватској - поново мушкарци у црном

Извор:

Агенције

30.11.2025

13:33

Коментари:

0
Инциденти на маршевима против фашизма у Хрватској - поново мушкарци у црном
Фото: Facebook/@023.hr /screenshot

У Загребу, Ријеци, Пули и Задру одржавају се протестни маршеви против фашизма, а инциденти су забиљежени у Ријеци и Задру.

Учеснике марша у Ријеци дочекали су мушкарци обучени у црно и прекривених лица.

И у Задру је дошло до инцидента у којем су двојица мушкараца с фантомкама на глави бацали кугле пуњене бојом према учесницима марша.

Током марша окупљене су дочекали мушкарци обучени у црно са шаловима на којима је писало "За дом спремни". Могли су се чути повици "Бандо црвена".

Маршевима у организацији иницијативе Уједињени против фашизма прикључиле су се хиљаде људи, а најбројнији је онај у Загребу који се одржава под будним оком јаких полицијских снага.

Хрватски медији пишу да је неколико мушкараца у црном окупило бацало петарде на људе, а да је испред њих стајала полиција која није реаговала.

На објављеним снимцима се може видјети да неки од њих носе тренерке са обиљежјима навијачке групе Армада, али и Фудбалског клуба Ријека.

Подијели:

Тагови:

incidenti

Za dom spremni

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Детаљи ужаса у Хрватској: Полиција трага за сином жене која је пронађена мртва

Регион

Детаљи ужаса у Хрватској: Полиција трага за сином жене која је пронађена мртва

7 ч

0
Експлозија у Сплиту

Регион

Познато стање дјеце повријеђене у експлозији у Хрватској

10 ч

0
Хрватски МУП пријавио осморицу због инцидента испред Српског културног центра у Загребу

Регион

Хрватски МУП пријавио осморицу због инцидента испред Српског културног центра у Загребу

10 ч

0
Експлозија у Хрватској, рањено троје дјеце!

Регион

Експлозија у Хрватској, рањено троје дјеце!

1 д

0

Више из рубрике

Нови шок у Истри: Тијело мушкарца пронађено у мору

Регион

Нови шок у Истри: Тијело мушкарца пронађено у мору

6 ч

0
Бивши полицајац ухапшен са 60 килограма марихуане

Регион

Бивши полицајац ухапшен са 60 килограма марихуане

6 ч

0
Детаљи ужаса у Хрватској: Полиција трага за сином жене која је пронађена мртва

Регион

Детаљи ужаса у Хрватској: Полиција трага за сином жене која је пронађена мртва

7 ч

0
Црна Гора уводи визе за грађане Русије

Регион

Црна Гора уводи визе за грађане Русије

7 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

42

Отказан концерт Аце Лукаса на Јахорини!

18

24

Одрон на путу Тузла-Сарајево: Саобраћај потпуно обустављен

18

16

Објављен видео: Аца Лукас и Насер Орић уживају док Шериф Коњевић пјева

18

03

Стевандић о слици Лукаса и Орића: "Из нашег друштва се исписао онај..."

17

50

Огласио се Додик о слици Аце Лукаса и Насера Орића: "Дубоко нас је повриједио"

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner