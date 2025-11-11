Stravičan snimak rušenja turskog vojnog aviona

Vojni avion NATO-a u vlasništvu Turske izgubio je kontrolu prije nego što se danas srušio na granici između Gruzije i Azerbejdžana.

Navodno se avion raspao na dva dijela u vazduhu prije nego što su zapaljeni ostaci pali ka zemlji.

Tursko ministarstvo odbrane izjavilo je da je avion C-130 poletio iz Azerbejdžana ka Turskoj.

Nije u ovom trenutku poznato koliko je članova posade bilo u avionu.

Ministarstvo je saopštilo da je u toku akcija potrage i spasavanja u u koordinaciji s vlastima Gruzije.

U ovom trenutku nije poznato šta je uzrok nesreće.

Fudbal Mladog brazilskog fudbalera slučajno ubio njegov brat

Prema navodima, avion se srušio u regiji Rustavi koja je na oko 150 kilometara od ruske granice, prenosi Telegraf.

Ministar unutrašnjih poslova Turske Ali Jerlikaja oglasio se na društvenim mrežama:

"Sa dubokom tugom sam saznao da se vojni transportni avion C130 Ministarstva odbrane, koji je bio na putu iz Azerbejdžana ka našoj zemlji, srušio na granici između Gruzije i Azerbejdžana. Operacija potrage i spasavanja je u toku. Telefonom sam razgovarao sa gruzijskim ministrom unutrašnjih poslova Gelom Geladzem, koji je takođe na putu ka mestu nesreće. Upućujem izraze najdubljeg saučešća našoj dragoj naciji", naveo je Jerlikaja.

Uskoro opširnije...