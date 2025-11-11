Stravičan snimak rušenja turskog vojnog aviona

Izvor:
Telegraf
11.11.2025
14:39
Komentari:1
Vojni avion NATO-a u vlasništvu Turske izgubio je kontrolu prije nego što se danas srušio na granici između Gruzije i Azerbejdžana.
Navodno se avion raspao na dva dijela u vazduhu prije nego što su zapaljeni ostaci pali ka zemlji.
Tursko ministarstvo odbrane izjavilo je da je avion C-130 poletio iz Azerbejdžana ka Turskoj.
Nije u ovom trenutku poznato koliko je članova posade bilo u avionu.
Ministarstvo je saopštilo da je u toku akcija potrage i spasavanja u u koordinaciji s vlastima Gruzije.
U ovom trenutku nije poznato šta je uzrok nesreće.
Fudbal
Mladog brazilskog fudbalera slučajno ubio njegov brat
Prema navodima, avion se srušio u regiji Rustavi koja je na oko 150 kilometara od ruske granice, prenosi Telegraf.
Ministar unutrašnjih poslova Turske Ali Jerlikaja oglasio se na društvenim mrežama:
"Sa dubokom tugom sam saznao da se vojni transportni avion C130 Ministarstva odbrane, koji je bio na putu iz Azerbejdžana ka našoj zemlji, srušio na granici između Gruzije i Azerbejdžana. Operacija potrage i spasavanja je u toku. Telefonom sam razgovarao sa gruzijskim ministrom unutrašnjih poslova Gelom Geladzem, koji je takođe na putu ka mestu nesreće. Upućujem izraze najdubljeg saučešća našoj dragoj naciji", naveo je Jerlikaja.
Uskoro opširnije...
🚨Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan'dan havalanan Türk askeri kargo uçağı C130'un, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğü ana ait görüntüler ortaya çıktı. — Haber 7 (@Haber7) November 11, 2025
Bakanlık, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. https://t.co/KTSOIN9xqw pic.twitter.com/A2dAPNMZD6
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu