Stravičan snimak rušenja turskog vojnog aviona

Izvor:

Telegraf

11.11.2025

14:39

Komentari:

1
Стравичан снимак рушења турског војног авиона
Foto: Printscreen/X

Vojni avion NATO-a u vlasništvu Turske izgubio je kontrolu prije nego što se danas srušio na granici između Gruzije i Azerbejdžana.

Navodno se avion raspao na dva dijela u vazduhu prije nego što su zapaljeni ostaci pali ka zemlji.

Tursko ministarstvo odbrane izjavilo je da je avion C-130 poletio iz Azerbejdžana ka Turskoj.

Nije u ovom trenutku poznato koliko je članova posade bilo u avionu.

Ministarstvo je saopštilo da je u toku akcija potrage i spasavanja u u koordinaciji s vlastima Gruzije.

U ovom trenutku nije poznato šta je uzrok nesreće.

ILU-FUDBALSKA-LOPTA-060925

Fudbal

Mladog brazilskog fudbalera slučajno ubio njegov brat

Prema navodima, avion se srušio u regiji Rustavi koja je na oko 150 kilometara od ruske granice, prenosi Telegraf.

Ministar unutrašnjih poslova Turske Ali Jerlikaja oglasio se na društvenim mrežama:

"Sa dubokom tugom sam saznao da se vojni transportni avion C130 Ministarstva odbrane, koji je bio na putu iz Azerbejdžana ka našoj zemlji, srušio na granici između Gruzije i Azerbejdžana. Operacija potrage i spasavanja je u toku. Telefonom sam razgovarao sa gruzijskim ministrom unutrašnjih poslova Gelom Geladzem, koji je takođe na putu ka mestu nesreće. Upućujem izraze najdubljeg saučešća našoj dragoj naciji", naveo je Jerlikaja.

Uskoro opširnije...

Komentari (1)
