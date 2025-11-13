Dežurne snage ruske protivvazdušne odbrane tokom protekle noći oborile su iznad nekoliko ruskih regiona ukupno 130 ukrajinskih bespilotnih letjelica, među njima i jednu iznad teritorije Moskovskog regiona, saopštilo je Ministarstvo odbrane Ruske Federacije.

"Tokom protekle noći, u periodu od 23 časa 12. novembra do 8 časova 13. novembra, dežurna sredstva PVO presrela su i uništila 130 ukrajinskih bespilotnih letjelica avionskog tipa", navodi se u saopštenju.

Kako je precizirano, po 32 drona oborena su iznad Kurske i Belgorodske oblasti, 20 iznad Voronješke, a 17 nad Crnim morem.

Pored toga, sedam bespilotnih letjelica neutralisano je nad Krimom, šest iznad Orlovske oblasti, pet iznad Krasnodarskog kraja, četiri nad Tambovskom, tri nad Rostovskom, i dve nad Brjanskom oblašću.

"Po jedan dron uništen je iznad teritorije Tulske oblasti i Moskovskog regiona", dodali su u Ministarstvu odbrane.

Hronika Izgorjela kuća u banjalučkom naselju Kola

Osim toga, ruski vojni resor je izvijestio da su dronovi mornaričke pješadije uništili ukrajinski desant kod Hersona.

"Izviđački dronovi jedinica trupa za bespilotne sisteme 61. brigade mornaričke pješadije uočili su plovilo sa desantom u blizini grada Hersona. Nakon toga, posade FPV-dronova 'VT-40' i 'KT' pogodile su otkriveni cilj, kao i mjesto evakuacije protivnika", saopštilo je ministarstvo.

Prema posljednjim podacima resora, jedinice grupe trupa "Dnjepar" poboljšale su svoj taktički položaj i izvele udare na tri ukrajinske brigade u oblastima Stepnogorska, Male Tokmačke i Novoandrejevke u Zaporoškoj oblasti, kao i kod Nikoljskog u Hersonskoj oblasti.

Ukrajinska strana je, prema saopštenju, izgubila do 60 vojnika, kao i osam vozila, samohodnu haubicu "bogdan", pet stanica za radio-elektronsku borbu, jednu stanicu za radio-elektronsko izviđanje, dvije radarske stanice i četiri skladišta, piše RT Balkan.