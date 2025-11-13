Logo
Large banner

Ruski PVO sistemi oborili 130 ukrajinskih dronova tokom noći

Izvor:

RT Balkan

13.11.2025

09:44

Komentari:

0
Руски ПВО системи оборили 130 украјинских дронова током ноћи
Foto: Tanjug / AP

Dežurne snage ruske protivvazdušne odbrane tokom protekle noći oborile su iznad nekoliko ruskih regiona ukupno 130 ukrajinskih bespilotnih letjelica, među njima i jednu iznad teritorije Moskovskog regiona, saopštilo je Ministarstvo odbrane Ruske Federacije.

"Tokom protekle noći, u periodu od 23 časa 12. novembra do 8 časova 13. novembra, dežurna sredstva PVO presrela su i uništila 130 ukrajinskih bespilotnih letjelica avionskog tipa", navodi se u saopštenju.

Kako je precizirano, po 32 drona oborena su iznad Kurske i Belgorodske oblasti, 20 iznad Voronješke, a 17 nad Crnim morem.

Pored toga, sedam bespilotnih letjelica neutralisano je nad Krimom, šest iznad Orlovske oblasti, pet iznad Krasnodarskog kraja, četiri nad Tambovskom, tri nad Rostovskom, i dve nad Brjanskom oblašću.

"Po jedan dron uništen je iznad teritorije Tulske oblasti i Moskovskog regiona", dodali su u Ministarstvu odbrane.

Пожар

Hronika

Izgorjela kuća u banjalučkom naselju Kola

Osim toga, ruski vojni resor je izvijestio da su dronovi mornaričke pješadije uništili ukrajinski desant kod Hersona.

"Izviđački dronovi jedinica trupa za bespilotne sisteme 61. brigade mornaričke pješadije uočili su plovilo sa desantom u blizini grada Hersona. Nakon toga, posade FPV-dronova 'VT-40' i 'KT' pogodile su otkriveni cilj, kao i mjesto evakuacije protivnika", saopštilo je ministarstvo.

Prema posljednjim podacima resora, jedinice grupe trupa "Dnjepar" poboljšale su svoj taktički položaj i izvele udare na tri ukrajinske brigade u oblastima Stepnogorska, Male Tokmačke i Novoandrejevke u Zaporoškoj oblasti, kao i kod Nikoljskog u Hersonskoj oblasti.

Ukrajinska strana je, prema saopštenju, izgubila do 60 vojnika, kao i osam vozila, samohodnu haubicu "bogdan", pet stanica za radio-elektronsku borbu, jednu stanicu za radio-elektronsko izviđanje, dvije radarske stanice i četiri skladišta, piše RT Balkan.

Podijeli:

Tagovi:

PVO

Specijalna vojna operacija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Изгорјела кућа у бањалучком насељу Кола

Hronika

Izgorjela kuća u banjalučkom naselju Kola

2 h

0
Каран: Увијек на истој страни - страни Републике Српске!

Republika Srpska

Karan: Uvijek na istoj strani - strani Republike Srpske!

2 h

1
Колико кафе дневно смијемо унијети у организам?

Zdravlje

Koliko kafe dnevno smijemo unijeti u organizam?

2 h

0
Виктор Орбан

Svijet

Orban: Zlatna iluzija Ukrajine se raspada - Mađarska neće slati novac ratnoj mafijaškoj mreži

3 h

0

Više iz rubrike

Виктор Орбан

Svijet

Orban: Zlatna iluzija Ukrajine se raspada - Mađarska neće slati novac ratnoj mafijaškoj mreži

3 h

0
Инфузија болница доктор

Svijet

Hiljade medicinara ostaje bez posla

3 h

0
Пилот, авион

Svijet

Lažni pilot upravljao avionima poznate kompanije

3 h

0
Рубио: Све мање опција за нове америчке санкције Русији

Svijet

Rubio: Sve manje opcija za nove američke sankcije Rusiji

4 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

31

Zeničanin na neobičan način proizvodi struju - ne plaća ništa

12

30

Gugl pod istragom

12

27

Osuđen razbojnik iz Kikinde: Upadao ljudima u kuće, pa ih vezivao i prijetio im smrću

12

25

Oglasila se banjalučka policija o pokušaju prevare banke

12

20

Tinejdžerku (14) držao zaključanu na tavanu danima, pa se iživljavao nad njom

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner