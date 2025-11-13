Hiljade zaposlenih u engleskoj medicini biće otpušteno dok vlada nastavlja s planovima za ukidanje NHS England, rečeno je "The Independent" listu.

U brifingu za osoblje u utorak, NHS England potvrdio je da će se sljedeće godine planirati dobrovoljna otpuštanja za organizaciju, kao i lokalni odbori za integrisanu njegu NHS-a.

Auto-moto Broj uvezenih automobila u Srpsku utrostručena za deceniju

Na slajdu koji je vidio "The Independent", NHS England rekao je da će doći do "smanjenja od 50 odsto".

Navedeno je da postoji pritisak za dobrovoljna otpuštanja i da će se radna mjesta smanjiti od sredine marta 2026. godine.

Ranije ove godine vlada je najavila ukidanje NHS England, s planovima da se organizacija stavi pod kontrolu Ministarstva zdravstva i socijalne njege.

Društvo Otac Predrag Popović otkrio koji najveći grijeh Srbi prave prilikom proslavljanja slave

NHS England zapošljava više od 15.000 radnika, a osnovao ga je 2013. tadašnji konzervativni ministar zdravstva Endrju Lansli kako bi NHS-u dao veću autonomiju.