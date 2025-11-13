Logo
Large banner

Hiljade medicinara ostaje bez posla

13.11.2025

09:21

Komentari:

0
Инфузија болница доктор
Foto: Pranidchakan Boonrom/Pexels

Hiljade zaposlenih u engleskoj medicini biće otpušteno dok vlada nastavlja s planovima za ukidanje NHS England, rečeno je "The Independent" listu.

U brifingu za osoblje u utorak, NHS England potvrdio je da će se sljedeće godine planirati dobrovoljna otpuštanja za organizaciju, kao i lokalni odbori za integrisanu njegu NHS-a.

Ауто

Auto-moto

Broj uvezenih automobila u Srpsku utrostručena za deceniju

Na slajdu koji je vidio "The Independent", NHS England rekao je da će doći do "smanjenja od 50 odsto".

Navedeno je da postoji pritisak za dobrovoljna otpuštanja i da će se radna mjesta smanjiti od sredine marta 2026. godine.

Ranije ove godine vlada je najavila ukidanje NHS England, s planovima da se organizacija stavi pod kontrolu Ministarstva zdravstva i socijalne njege.

Отац Предраг Поповић

Društvo

Otac Predrag Popović otkrio koji najveći grijeh Srbi prave prilikom proslavljanja slave

NHS England zapošljava više od 15.000 radnika, a osnovao ga je 2013. tadašnji konzervativni ministar zdravstva Endrju Lansli kako bi NHS-u dao veću autonomiju.

Podijeli:

Tagovi:

Engleska

medicinari

Otkaz

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Број увезених аутомобила у Српску утростручен за деценију

Auto-moto

Broj uvezenih automobila u Srpsku utrostručen za deceniju

3 h

1
Откривено шта највише убија страст у везама

Ljubav i seks

Otkriveno šta najviše ubija strast u vezama

3 h

0
5 хороскопских знакова ће пливати у парама иако сада немају ни динар

Zanimljivosti

5 horoskopskih znakova će plivati u parama iako sada nemaju ni dinar

3 h

0
Огласила се Кијина мајка због рата њене кћерке и Каће Живковић

Scena

Oglasila se Kijina majka zbog rata njene kćerke i Kaće Živković

3 h

0

Više iz rubrike

Пилот, авион

Svijet

Lažni pilot upravljao avionima poznate kompanije

3 h

0
Рубио: Све мање опција за нове америчке санкције Русији

Svijet

Rubio: Sve manje opcija za nove američke sankcije Rusiji

4 h

0
Лавров: Русија и даље спремна за преговоре

Svijet

Lavrov: Rusija i dalje spremna za pregovore

4 h

0
Представљале се као видовњакиње и узеле људима 70 милиона долара

Svijet

Predstavljale se kao vidovnjakinje i uzele ljudima 70 miliona dolara

4 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

30

Gugl pod istragom

12

27

Osuđen razbojnik iz Kikinde: Upadao ljudima u kuće, pa ih vezivao i prijetio im smrću

12

25

Oglasila se banjalučka policija o pokušaju prevare banke

12

20

Tinejdžerku (14) držao zaključanu na tavanu danima, pa se iživljavao nad njom

12

11

Tri greške zbog kojih kiseli kupus propada: Izbjegnite ih

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner