Propao kralj ćevapa, proglašen bankrot

Ekstremno poskupljenje već dugo pogađa stanovništvo, a sada sve više lokala u Austriji završava u stečaju.

Najnoviji primjer dolazi iz Beča - čuveni lanac "Ilkim Doner" proglasio je bankrot, prenosi "Hojte".

Zdravlje Ova biljka se smatra najjačim prirodnim antibiotikom

Kvart Favoriten, poznat kao centar bečke "doner" kulture, ostao je bez jedne od svojih prepoznatljivih adresa. Samo nekoliko metara od popularnog "Ferhat Donera" na Favoritner Hauptštrase, nalazio se i štand "Ilkim Doner". Sada je potvrđeno - firma je u stečaju.

Za samo pet evra u "Ilkimu" se mogao kupiti pileći doner, dok je onaj s govedinom koštao sedam evra. U ponudi su bili i hamburgeri, pice i razne turske specijalitete. Lanac je imao ukupno četiri lokala - dva u bečkom Favoritenu i dva u Leopoldštatu.

Na njihovom sajtu na turskom jeziku pisalo je da "u pozadini radi tim koji voli svoj posao i trudi se da pruži najbolju uslugu". Međutim, priča je došla do kraja.

Društvo Nestvarna zapljena UIO: Oduzeta roba vrijedna skoro pola miliona KM

Kako prenosi Austrijski udruženje povjerilaca (AKV), Privredni sud u Beču pokrenuo je stečajni postupak nad kompanijom, koju neki nazivaju "bečki kralj ćevapa", jer više nije mogla da izmiruje svoje obaveze.

Postupak je pokrenut na zahtjev jednog povjerioca. Tokom stečajnog procesa biće utvrđena i procijenjena ukupna imovina preduzeća, a tek nakon toga će se znati da li će povjerioci dobiti svoj novac. Uzroci propasti ovog popularnog lanca trenutno se još ispituju, prenosi "Mondo".