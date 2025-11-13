HOROR Majka sinu (9) prerezala grkljan

Stravična tragedija potresla je italijanski gradić Muđa pokraj Trsta, gdje je majka sinoć u stanu oduzela život sopstvenom sinu (9) prerezavši mu grkljan.

Riječ je o ženi ukrajinskog porijekla koja je bila razvedena od dječakovog oca, a porodica je, kako se saznaje, bila pod nadzorom suda i socijalnih službi, piše talijanski “Il Messaggero”.

Zločin je otkriven nakon što je otac dječaka, koji ne živi u regionu Furlanija-Julijska krajina, postao zabrinut jer nije mogao da stupi u kontakt s bivšom suprugom.

Obratio se policiji, koja je po dolasku u stan u centru Muđe pronašla tijelo djeteta. Ljekari su mogli samo da konstatuju smrt.