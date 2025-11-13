Određen pritvor osumnjičenom za vrbovanje djevojčice

Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo odredilo je jednomjesečni pritvor uhapšenom A. Alihodžiću zbog sumnje da je pokušao da vrbuje djevojčicu za zadovoljenje polnih potreba.

Opštinski sud u Sarajevu je donio rješenje kojim se prema osumnjičenom određuje jednomjesečni pritvor i isti može trajati najduže do 10.12.2025. godine ili do nove odluke suda.

Iz Tužilaštva KS je saopšteno da se Alihodžić sumnjiči za Krivična djela mamljenje djece za zadovoljenje polnih potreba, pokušaj iskorištavanja djeteta radi pornografije i upoznavanje djeteta sa pornografijom.