Sutra ovo uradite sa ikonom: Slavimo Svete Vrače, ovi običaji se strogo poštuju

Postoje dani u godini za koje se vjeruje da nose mir, blagostanje i posebno Božje staranje nad čovjekom. Jedan takav dan, duboko ukorijenjen u narodnoj tradiciji, obilježava se 14. novembra. Iako ovaj praznik nije crveno slovo, običaji i vjerovanja koja ga prate toliko su snažna da ga vjernici dočekuju sa poštovanjem i tihom nadom u zdravlje.

Ko su bili Sveti Vrači?

Sveti Kozma i Damjan, u narodu poznati kao Sveti Vrači, smatraju se zaštitnicima bolesnih i ljudima koji traže iscjeljenje. Rođeni u oblasti stare Azije, ova braća su kroz vijekove ostala upamćena kao ljekari koji nikada nisu naplaćivali svoj rad.

Njihova najveća vrijednost nije bila samo u umijeću liječenja, već u nesebičnosti, pomagali su svima, bez obzira na vjeru, porijeklo ili imetak. U narodnoj tradiciji vjeruje se da im je Bog dao posebnu blagodat iscjeljenja, a oni su taj dar predano širili.

Društvo Stiže nam slava koja nije označena crvenim slovom, ali se poštuje kao da jeste

Zašto se slave dva puta godišnje?

Za razliku od mnogih praznika, Sveti Vrači se obilježavaju dva puta godišnje: 14. jula, kada se sjećamo upokojenja Svetog Kozme, i 14. novembra, dan posvećen završetku života Svetog Damjana.

Iako nije riječ o crvenom slovu, ovaj datum zauzima posebno mjesto u pravoslavnom kalendaru jer se smatra danom kada je nebo otvorenije za molitve za ozdravljenje.

Narodna vjerovanja i običaji

Srpski narod je kroz generacije prenosio različita vjerovanja vezana za Svetog Kozmu i Damjana, a najpoznatija su:

Ne radi se težak fizički posao. Vjeruje se da bi rad na ovaj dan mogao donijeti bolest ili slabost, jer se praznik posvećuje zdravlju.

Takođe, poželjno je ostati kod kuće i provesti vrijeme u miru. Domaćinstvo bi trebalo da bude mjesto tišine, bez svađa i nervoze.

Molitve za zdravlje imaju posebnu snagu. Mnogi vjernici upravo danas pale sveću i mole se za sebe, svoju porodicu i bolesne.

Na ikonama ih prepoznajemo po kovčežićima sa lijekovima. Ovaj simbol podsjeća na njihovu ulogu ljekara, ali i na sve ono što su činili iz ljubavi prema bližnjima.

Ikona se postavlja na čisto i vidljivo mjesto - može da se stavi na sto, policu ili ikonu većeg formata okrenutu ka svjetlosti. Obično se oko nje sve očisti i uredi prije praznika.

Društvo Sutra su Sveti Vrači: Ovo su običaji

Molitva koju svaki vjernik treba da izgovori

Vjernici vjeruju da se molitve upućene ovog dana čuju brže, jer su Sveti Vrači "brzi pomoćnici". Najpoznatija molitva koju se često čita glasi:

"K vama, sveti besrebrenici i čudotvorci Kozmo i Damjane, kao brzim pomoćnicima i toplim molitvenicima za spasenje naše, kolena preklonivši, pritičemo i, klanjajući se, usrdno vapimo: ne prezrite moljenja nas grešnih i nemoćnih, koji smo u mnoga bezakonja zapali i svakoga dana i časa sagrešujemo. Umolite Gospoda da nama, nedostojnim slugama Svojim, podari velika i obilna milosrđa Svoja. Izbavite nas od svake patnje i bolesti, jer ste od Gospoda i Spasa našega Isusa Hrista primili izobilnu blagodat isceljenja, radi čvrste vere, besplatnog lečenja i mučeničke končine vaše. Uslišite nas koji se molimo i bogougodnim posredništvom vašim izmolite kod Hrista Boga pravoslavnim upraviteljima zdravlje, blagostanje, spasenje, pobedu nad neprijateljima i blagoslov Božji. Opet se klanjajući, usrdno molimo da nam od Gospoda isprosite sve što je od koristi u ovom privremenom životu, a posebno što je potrebno za vječno spasenje, da se udostojimo da molitvama vašim dobijemo hrišćanski kraj, bez bolesti, nepostidan, miran, i da se izbavimo od prevara đavolskih i večnih muka, da nasljednici bezgraničnog i blaženog Carstva Nebeskog budemo. A vi, ugodnici Božji, ne prestajte da se molite za one koji vam sa vjerom pristupaju; čak i ako, po mnoštvu grijehova svojih, nismo dostojni milosrđa vašeg, budući istinski podražavaoci čovekoljublja Božjeg, učinite da donesemo rod dostojan pokajanja i u vječni pokoj stignemo, hvaleći i blagosiljajući divnog u svetima Svojim Gospoda i Boga i Spasa našega Isusa Hrista i Prečistu Majku Njegovu, i vašu toplu zaštitu, sada i uvijek i u vijekove vijekova. Amin."

Društvo Sutra je "najtužniji" praznik: Vjeruje se da se čuda dešavaju samo onima koji urade ovo

Dan nade i vjere u iscjeljenje

Iako prolazan i tih, 14. novembar u narodu je dan poseban po svjetlosti koju donosi. Smatra se da molitve upućene Svetim Vračima donose mir i olakšanje, bilo da je riječ o tjelesnoj bolesti ili duševnom nemiru.

Zato se i danas vjernici okupljaju, skrušeno izgovaraju molitve i slave praznik koji je vijekovima čuvao naš narod.

(Ona.rs)