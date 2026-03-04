Logo
Ambasada BiH u Emiratima svojim građanima nudi jagnjetinu dok čekaju evakuaciju

Autor:

ATV

04.03.2026

14:55

Hiljade državljana Bosne i Hercegovine trenutno se nalazi na području Bliskog istoka čekajući evakuaciju, a ambasada ove zemlje u Emiratima porukom je obavijestila svoje državljane da će im dok čekaju evakuaciju obezbijediti jagnjetinu.

Poruka je, kako prenose mediji u BiH podijeljena u Vocap grupi za komunikaciju Ministarstva inostranih poslova BiH i nadležnih ambasada sa građanima Bosne i Hercegovine.

"Pera Lamb House je odlučila da pripremi 300 porcija naše jagnjetine u subotu 7. marta od 15 sati. Želimo da se odrede lokacije na kojima će biti najpogodnije izvršiti dostavu i pod‌jelu. Molimo sve zainteresovane da se jave kako bismo mogli da napravimo organizaciju za preuzimanje naših paketa", stoji, između ostalog, u poruci koju, kako prenosi Crnahronika, dijeli Ambasada BiH u Abu Dabiju.

Kako mediji prenose, jagnjetina će biti obezbijeđena za iftar, večernji obrok tokom islamskog mjeseca Ramazana.

Na društvenim mrežama objavljen je i skrinšot poruke za koju se tvrdi da je poslata sa broja telefona Ambasade BiH, prenosi Blic.

